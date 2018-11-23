İtalyan işi! Oğuzhan Romaya Cengiz Ünder Arsenale - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    İtalyan işi! Oğuzhan Roma'ya Cengiz Ünder Arsenal'e

    La Gazzetta dello Sport'a göre sportif direktör Monchi, eski göz ağrısı Oğuzhan için Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Cengiz için de Arsenal 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
    23 Kasım 2018 Cuma, 08:56:07 Güncelleme: 08:56:48
    İtalyan işi! Oğuzhan Romaya Cengiz Ünder Arsenale

    Roma'nın "Türk tutkusu" bitmek bilmiyor. Geçen sezon başında Başakşehir'den Cengiz'i kadrosuna katan İtalyan kulübü daha önce de talip olduğu Oğuzhan için Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İtalyan işi! Oğuzhan Romaya Cengiz Ünder Arsenale

    Sevilla'da görev yaptığı dönemde de Oğuzhan'ı transfer etmek isteyen Avrupa'nın bir numaralı sportif direktörü Monchi, Roma'ya Cengiz'den sonra Oğuzhan'ı da getirmeye kararlı

    İtalyan işi! Oğuzhan Romaya Cengiz Ünder Arsenale

    EN YÜKSEK RAKAMA SATILACAK
    La Gazzetta dello Sport, İspanyol sportif direktörün Oğuzhan transferi için ısrarcı olduğunun altını çizerken, Roma formasıyla büyük çıkış yakalayan Cengiz Ünder'in de sezon sonunda en yüksek rakamı verecek bir Avrupa devine satılacağını ifade etti.

    İtalyan işi! Oğuzhan Romaya Cengiz Ünder Arsenale

    Barcelona kulübünün Fiorentina-Roma maçında tribünden takip ettiği Cengiz'e Bayern Münih ve Tottenham da talip olmuştu. Arsenal'in Cengiz Ünder için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı dün İtalya'da manşetlerdeydi.

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