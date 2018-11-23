İtalyan işi! Oğuzhan Romaya Cengiz Ünder Arsenale

İtalyan işi! Oğuzhan Roma'ya Cengiz Ünder Arsenal'e
La Gazzetta dello Sport'a göre sportif direktör Monchi, eski göz ağrısı Oğuzhan için Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Cengiz için de Arsenal 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
23 Kasım 2018 Cuma, 08:56:07
Güncelleme: 08:56:48
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Roma'nın "Türk tutkusu" bitmek bilmiyor. Geçen sezon başında Başakşehir'den Cengiz'i kadrosuna katan İtalyan kulübü daha önce de talip olduğu Oğuzhan için Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalacak.
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Sevilla'da görev yaptığı dönemde de Oğuzhan'ı transfer etmek isteyen Avrupa'nın bir numaralı sportif direktörü Monchi, Roma'ya Cengiz'den sonra Oğuzhan'ı da getirmeye kararlı
EN YÜKSEK RAKAMA SATILACAK La Gazzetta dello Sport, İspanyol sportif direktörün Oğuzhan transferi için ısrarcı olduğunun altını çizerken, Roma formasıyla büyük çıkış yakalayan Cengiz Ünder'in de sezon sonunda en yüksek rakamı verecek bir Avrupa devine satılacağını ifade etti.
Barcelona kulübünün Fiorentina-Roma maçında tribünden takip ettiği Cengiz'e Bayern Münih ve Tottenham da talip olmuştu. Arsenal'in Cengiz Ünder için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı dün İtalya'da manşetlerdeydi.