I love you!

Sezon başındaki Akhisarspor maçından 6 hafta sonra Süper Lig'de şans bulan Vagner Love, şeytanın bacağını kırdı. Kayserispor karşısında başlangıç düdüğünden itibaren en çok çalışan isimlerin başında gelen Brezilyalı yıldız, perdeyi açan adamdı. Müsabakanın 34. dakikasında kaleci Silviu Lung'u avlayan 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Rakip savunmaya zor anlar yaşatan sambacı, iki kez de gole çok yaklaştı.



DEVAMI GELECEK

Bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Love, daha önce 2'si Avrupa Ligi olmak üzere oynadığı 3 resmi karşılaşmada beklentilerin altında kalmıştı. Maçın 76. dakikasında yerini Lens'e bırakan tecrübeli futbolcu, bitiş düdüğünün ardından da büyük sevinç yaşadı. Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Love, "İnanıyorum ki, ben de gollerime devam edeceğim" diye konuştu.



6 KEZ ÜSTÜNLÜK SAĞLADI!

Vagner Love, dün akşam oyunda kaldığı 76 dakikada 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 isabetli şut attı. Yüzde 65 pas isabetiyle oynayan Brezilyalı, ikili mücadelelerde de rakiplerine 6 kez üstünlük sağladı.