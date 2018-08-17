Partizan'dan Beşiktaş yorumları!
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    'dan yorumları!

    <a href="/index/partizan?id=3dd60674-b4cf-4b97-bd64-be12471e0145" class="" rel="tag">Partizan</a>'dan <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> yorumları!

    'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi cephesi, eşleşmeye dair ilk açıklamarını yaptı.

    'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunde eşleştiği 'ın teknik direktörü ve oyuncular Miletic ile Markovic'ten tura dair ilk değerlendirme geldi.

    Eski bir Fenerbahçeli olan ; "'ı analiz etmek perşembe gününe kadar vaktimiz var. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımlarından ama eminim bizde o güne kadar hazır bir hale geleceğiz." açıklamalarında bulundu.

    "BEŞİKTAŞ'I ELEYEBİLİRİZ!"

    18 yaşındaki Sırp stoper Svetozar Markovic ise; "Önemli olan bu aşamaya gelebilmemizdi. Beşiktaş bizi bekliyor, mümkün olan her şeyi yaparak hazırlanacağız ve onları elemek için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

    "SIRADA BEŞİKTAŞ VAR!"

    27 yaşındaki tecrübeli stoper Nemanja Miletic; "'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu herkese göstereceğiz. Sırada Beşiktaş var, bizim için bu taraftarla hiçbir şey imkansız değil." açıklamalarında bulundu.

    1. 17.8.2018 10:23
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