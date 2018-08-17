Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunde eşleştiği Partizan'ın teknik direktörü Zoran Mirkovic ve oyuncular Miletic ile Markovic'ten tura dair ilk değerlendirme geldi.

Eski bir Fenerbahçeli olan Zoran Mirkovic; "Beşiktaş'ı analiz etmek perşembe gününe kadar vaktimiz var. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımlarından ama eminim bizde o güne kadar hazır bir hale geleceğiz." açıklamalarında bulundu.

"BEŞİKTAŞ'I ELEYEBİLİRİZ!"

18 yaşındaki Sırp stoper Svetozar Markovic ise; "Önemli olan bu aşamaya gelebilmemizdi. Beşiktaş bizi bekliyor, mümkün olan her şeyi yaparak hazırlanacağız ve onları elemek için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

"SIRADA BEŞİKTAŞ VAR!"

27 yaşındaki tecrübeli stoper Nemanja Miletic; "Partizan'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu herkese göstereceğiz. Sırada Beşiktaş var, bizim için bu taraftarla hiçbir şey imkansız değil." açıklamalarında bulundu.