UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında LASK Linz'e 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla play-off turuna çıkan Beşiktaş, bu maçın ardından Avusturya'dan ayrıldı.



Süper Lig'in ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maç için uçakla Erzurum'a gelen siyah-beyazlı takımı havalimanında ellerinde meşaleler ile çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, sabaha karşı kente gelen Beşiktaşlı futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek vererek fotoğraf çektirdi.



Siyah-beyazlıların deneyimli file bekçisi Tolga Zengin, sabahın ilk ışıklarında kendilerini karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür etti.



Beşiktaş kafilesi, daha sonra taraftarların tezahüratları arasında otobüsle Palandöken ilçesinde konaklayacakları otele geçti.



