Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında LASK Linz'e 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla play-off turuna çıkan Beşiktaş, bu maçın ardından Avusturya'dan ayrıldı.
Süper Lig'in ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maç için uçakla Erzurum'a gelen siyah-beyazlı takımı havalimanında ellerinde meşaleler ile çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, sabaha karşı kente gelen Beşiktaşlı futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek vererek fotoğraf çektirdi.
Siyah-beyazlıların deneyimli file bekçisi Tolga Zengin, sabahın ilk ışıklarında kendilerini karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür etti.
Beşiktaş kafilesi, daha sonra taraftarların tezahüratları arasında otobüsle Palandöken ilçesinde konaklayacakları otele geçti.
- 17.8.2018 09:12
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Galatasaray'dan Ali Koç'a sert tepki!
Toplam 32
Yorum
DOST OLMAZ bu olay şunu gösterdi ki ; ayıdan POST, fenerden DOST olmaz her şey göstermelik senaryodan ibaret sende yalan çıktın başkan
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Galatasaray'dan Ali Koç'a sert tepki!
Toplam 32
Yorum
alanya kartalı hadi fb de kuyruk acısı varda bizim karakartallar ne çabuk fb li olmuş.geçen sene yapılanları umutmuşlar burada bjk niki ile fb yi savunuyor
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Galatasaray'dan Ali Koç'a sert tepki!
Toplam 32
Yorum
yavuz can emre nin üstündeki formaya bi bakın.eğer kendinizi yakıştırıyorsanız bizim için prolem yok.adam gs taraftarı daha size kapak olsun :)
Beşiktaş kafilesine Erzurum'da çiçekli karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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