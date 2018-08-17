Beşiktaş Erzurum'a ulaştı
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    kafilesine 'da çiçekli karşılama

    Beşiktaş kafilesine Erzurum'da çiçekli karşılama

    Spor Toto 'in ikinci haftasında 19 Ağustos Pazar günü deplasmanda 'a konuk olacak , 'da çiçeklerle karşılandı.

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında LASK Linz'e 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla play-off turuna çıkan , bu maçın ardından 'dan ayrıldı.

    'in ikinci haftasında ile yapacağı maç için uçakla 'a gelen siyah-beyazlı takımı havalimanında ellerinde meşaleler ile çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, sabaha karşı kente gelen Beşiktaşlı futbolcular ve teknik direktör 'e çiçek vererek fotoğraf çektirdi.

    Siyah-beyazlıların deneyimli file bekçisi , sabahın ilk ışıklarında kendilerini karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür etti.

    Beşiktaş kafilesi, daha sonra taraftarların tezahüratları arasında otobüsle Palandöken ilçesinde konaklayacakları otele geçti.

    1. 17.8.2018 09:12
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