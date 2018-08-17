Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    GALERİ

    Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular!

    Emre Akbaba'nın 'Fenerbahçe'ye mi yoksa Galatasaray'a mı' gideceği konuşulurken, daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı birbirine düşüren futbolcuları derledik
    17 Ağustos 2018 Cuma, 13:56:15 Güncelleme: 14:02:10
    Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular!
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    Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular!

    Fenerbahçe ile Galatasaray, Emre Akbaba için karşı karşıya! Süper Lig büyüklerini birbirine düşüren futbolcuları derledik...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular!
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    Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular!

    PIERRE VAN HOOIJDONK

    Hollandalı yıldızın Türkiye'deki performansı halen akıllarda. O dönem Galatasaray'ın markajında olan Pierre, aylarca Sarı-Kırmızılı kulüple görüşüp sonrasında Fenerbahçe'ye giderek büyük gündem oldu.

    Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular!
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    Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular!

    MEHMET TOPUZ

    Kayserispor'daki performansından sonra tüm büyükler onun peşindeydi. Ardından Beşiktaş formasıyla poz veren Mehmet Topuz, siyah-beyazlı takıma katılmak üzereyken bir anda Fenerbahçe'ye gitti ve üzerinde 'bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' yazan şapkayı taktı. Bu olay yıllarca unutulmadı.

    Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular!
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    Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular!

    ÖNDER TURACI

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin markajında olan Önder Turacı'nın sarı-kırmızılı ekibe transferi an meselesiydi. Fakat Önder, bir gün Fenerbahçe atkısıyla havaalanına indi.

    Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular!
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    Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular!

    ERSAN ADEM GÜLÜM

    Adanaspor'daki performansıyla dikkat çeken Ersan'ın Galatasaray ile anlaşma yapması bekleniyordu. Ancak Beşiktaş Akdeniz ekibiyle anlaşarak yıldız savunmacı transferinde ezeli rakibine çalım attı.

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