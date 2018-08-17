Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular!

MEHMET TOPUZ

Kayserispor'daki performansından sonra tüm büyükler onun peşindeydi. Ardından Beşiktaş formasıyla poz veren Mehmet Topuz, siyah-beyazlı takıma katılmak üzereyken bir anda Fenerbahçe'ye gitti ve üzerinde 'bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' yazan şapkayı taktı. Bu olay yıllarca unutulmadı.