Hangi ünlü hangi takımı tutuyor?

Bazı ünlüler tuttukları takımın fanatiği olurken, kimileri de hobi olarak bir takıma gönül veriyor. Ünlü isimler hangi takımı tutuyor?

17 Ağustos 2018 Cuma, 10:57:17 Güncelleme: 11:04:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





