Kubilay Kanatsızkuş Udinese yolcusu! - Galeri - Fotomaç
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Kubilay Kanatsızkuş Udinese yolcusu!
16 Ağustos 2018 Perşembe, 09:45:03
Güncelleme: 10:06:46
Kubilay Kanatsızkuş Udinese yolcusu!
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Bursaspor'un 21 yaşındaki genç yıldızı Kubilay Kanatsızkuş bir seneliğine İtalya Serie A'nın yolunu tutmak üzere.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kubilay Kanatsızkuş Udinese yolcusu!
Ümit milli forvet oyuncusunun İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinen Udinese ile anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyor.
Kubilay Kanatsızkuş Udinese yolcusu!
Kanatsızkuş'un geçtiğimiz günlerde TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor'a kiralandığı iddia edilmişti.
Kubilay Kanatsızkuş Udinese yolcusu!
Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor forması ile çıktığı 52 maçta 11 gol atmasa başarısı gösterdi.
Kubilay Kanatsızkuş Udinese yolcusu!
Kubilay Kanatsızkuş Udinese yolcusu!