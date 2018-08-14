Spor Toto Süper Ligde ilk haftanın dikkat çekenleri... - Galeri - Fotomaç
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    GALERİ

    Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın dikkat çekenleri...

    Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 maçta toplam 29 gol atılırken 9 takım sahadan galibiyetle ayrıldı, hiçbir müsabaka beraberlikle sonuçlanmadı.
    14 Ağustos 2018 Salı, 13:55:38 Güncelleme: 13:57:14
    Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın dikkat çekenleri...
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    • 7
    Spor Toto Süper Ligde ilk haftanın dikkat çekenleri...

    Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 maçta toplam 29 gol atılırken 9 takım sahadan galibiyetle ayrıldı, hiçbir müsabaka beraberlikle sonuçlanmadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın dikkat çekenleri...
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    Spor Toto Süper Ligde ilk haftanın dikkat çekenleri...

    SON ŞAMPİYON DEPLASMANDA KAZANARAK BAŞLADI
    Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasıyla 10 Ağustos Cuma günü başlayan Süper Lig 2018-2019 sezonu, dün oynanan Kayserispor-Antalyaspor maçıyla sona erdi. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray deplasmanda oynadığı açılış maçını 3-1 kazanırken, Kayserispor ise Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti.

    Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın dikkat çekenleri...
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    Spor Toto Süper Ligde ilk haftanın dikkat çekenleri...

    TOPA EN FAZLA SAHİP OLAN TAKIM KAYSERİSPORTjaronn
    Chery ve Umut Bulut'un golleriyle sezona 3 puanla başlayan Kayserispor, ilk hafta sonunda yüzde 66 ile en fazla topa sahip takım oldu. 578 ortalamasıyla en fazla pas yapan takım da olan sarı-kırmızılı ekip, yüzde 89 pas başarısı sağladı.

    Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın dikkat çekenleri...
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    Spor Toto Süper Ligde ilk haftanın dikkat çekenleri...

    EN FAZLA ŞUT ATAN TAKIM BAŞAKŞEHİR
    Trabzonspor'u kendi evinde, Manuel da Costa ve Emmanuel Adebayor'un golleriyle 2-0'la geçen Medipol Başakşehir, 15 şutla ilk hafta sonunda en fazla şut atan takım oldu. Bu sezon Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2 mağlup eden Konyaspor ise 7 isabetli şutla en fazla isabet sağlayan takım oldu.

    Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın dikkat çekenleri...
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    Spor Toto Süper Ligde ilk haftanın dikkat çekenleri...

    4 KIRMIZI, 38 SARI KART
    İlk hafta sonunda hakemler 4 kırmızı, 38 de sarı kart gösterdi. En fazla sarı kart Bülent Yıldırım'ın yönettiği Beşiktaş-Akhisarspor maçında çıktı. Bu maçta Yıldırım, 9 kez sarı kart çıkardı. Akhisarspor 6 kartla en fazla sarı kart gören takım oldu. Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve Kasımpaşa'nın Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede ise 3 sarı kart çıktı. Bu maç en az kart gösterilen karşılaşma oldu. Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı ve Yeni Malatyaspor'un Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği müsabakada ise 3 kez kırmızı kart çıktı. Göztepe aleyhine 2 kez kırmızı kartla çıktı.

    Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın dikkat çekenleri...
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    Spor Toto Süper Ligde ilk haftanın dikkat çekenleri...

    İLK HAFTANIN KRALLARI KONYASPOR'DANAtiker
    Konyaspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol kaydeden Mustapha Yatabare gol krallığı yarışmasında ilk haftada zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Ömer Ali Şahiner ise yaptığı 2 asist ile asist krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.

    Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın dikkat çekenleri...
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    Spor Toto Süper Ligde ilk haftanın dikkat çekenleri...

    EN FAZLA KORNER KULLANAN TAKIM BEŞİKTAŞ
    Kendi evinde karşılaştığı Akhisarspor'u, Pepe ve Ryan Babel'in golleriyle 2-1 mağlup eden Siyah-beyazlılar ise kullandığı 12 korner ile ilk hafta sonunda en fazla korner kullanan takım oldu.

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