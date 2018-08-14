Spor Toto Süper Ligde ilk haftanın dikkat çekenleri...

4 KIRMIZI, 38 SARI KART

İlk hafta sonunda hakemler 4 kırmızı, 38 de sarı kart gösterdi. En fazla sarı kart Bülent Yıldırım'ın yönettiği Beşiktaş-Akhisarspor maçında çıktı. Bu maçta Yıldırım, 9 kez sarı kart çıkardı. Akhisarspor 6 kartla en fazla sarı kart gören takım oldu. Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve Kasımpaşa'nın Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede ise 3 sarı kart çıktı. Bu maç en az kart gösterilen karşılaşma oldu. Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı ve Yeni Malatyaspor'un Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği müsabakada ise 3 kez kırmızı kart çıktı. Göztepe aleyhine 2 kez kırmızı kartla çıktı.