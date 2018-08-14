Süper Ligde haftanın 11i - Galeri - Fotomaç
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Süper Lig'de haftanın 11'i

    İşte Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasının istatistikleriyle en iyi 11'i
    14 Ağustos 2018 Salı, 09:51:50 Güncelleme: 09:58:06
    Süper Lig'de haftanın 11'i
    • 1
    • 17
    Süper Ligde haftanın 11i

    Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 Leter Küçükandonyadis sezonu 1. hafta maçlarıyla başladı!

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Lig'de haftanın 11'i
    • 2
    • 17
    Süper Ligde haftanın 11i

    Yeni transferler, yeni teknik direktörler, yenilenen kadrolarla geride kalan açılış haftasının Opta verilerine göre en iyi performans sergileyen isimleriyle karşınızdayız...

    Süper Lig'de haftanın 11'i
    • 3
    • 17
    Süper Ligde haftanın 11i

    Bu haftanın kadrosunda hücum elemanlarının etkileyici performansları dikkat çekti.

    Süper Lig'de haftanın 11'i
    • 4
    • 17
    Süper Ligde haftanın 11i

    Mustapha Yatabare, BB Erzurumspor karşısında attığı iki golle takımını sırtlarken, Ömer Ali Şahiner de asistleriyle galibiyetin mimarlarından oldu.

    Süper Lig'de haftanın 11'i
    • 5
    • 17
    Süper Ligde haftanın 11i

    Üç büyüklerden ise Caner Erkin, Mehmet Topal ve Serdar Aziz haftanın 11'inde kendilerine yer bulan isimler oldular.

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