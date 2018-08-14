Süper Ligde haftanın 11i - Galeri - Fotomaç
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Süper Lig'de haftanın 11'i
İşte Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasının istatistikleriyle en iyi 11'i
14 Ağustos 2018 Salı, 09:51:50
Güncelleme: 09:58:06
Süper Lig'de haftanın 11'i
Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 Leter Küçükandonyadis sezonu 1. hafta maçlarıyla başladı!
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Süper Lig'de haftanın 11'i
Yeni transferler, yeni teknik direktörler, yenilenen kadrolarla geride kalan açılış haftasının Opta verilerine göre en iyi performans sergileyen isimleriyle karşınızdayız...
Süper Lig'de haftanın 11'i
Bu haftanın kadrosunda hücum elemanlarının etkileyici performansları dikkat çekti.
Süper Lig'de haftanın 11'i
Mustapha Yatabare, BB Erzurumspor karşısında attığı iki golle takımını sırtlarken, Ömer Ali Şahiner de asistleriyle galibiyetin mimarlarından oldu.
Süper Lig'de haftanın 11'i
Üç büyüklerden ise Caner Erkin, Mehmet Topal ve Serdar Aziz haftanın 11'inde kendilerine yer bulan isimler oldular.