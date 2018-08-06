Güneş sistem değiştiriyor – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Güneş sistem değiştiriyor

    Güneş sistem değiştiriyor

    3. Ön Eleme Turu'nda olan 'ta sistem değişikliğine gidiyor.

    3. Ön Eleme Turu'nda olan 'ta sistem değişikliğine gidiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takımında kanat oyuncuları aktif kullanarak orta sahayı hücuma yönelik oynatmaya karar verdi. Takımın yaptığı idmanlarda özellikle bu çalışma modelinin üzerinde duruluyor.

    1. 6.8.2018
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