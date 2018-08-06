Güneş sistem değiştiriyor
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda LASK Linz ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş sistem değişikliğine gidiyor.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda LASK Linz ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş sistem değişikliğine gidiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takımında kanat oyuncuları aktif kullanarak orta sahayı hücuma yönelik oynatmaya karar verdi. Takımın yaptığı idmanlarda özellikle bu çalışma modelinin üzerinde duruluyor.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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