Alkışlar Umut Nayir’e – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Alkışlar ’e

    Alkışlar Umut Nayir’e

    Yeni transferlerden , bir kaplanı evlat edindi!

    Yeni transferlerden , bir kaplanı evlat edindi! Doğal ortamda yaşayıp da sayısı 3 bin 200'e kadar gerileyen ve nesli tükenmekle karşı karşıya olan kaplanlardan birinin bakımını üstlenen Nayir sosyal medyadan, "İsmini henüz koymadım, teklifleri alayım" paylaşımı yaptı.

    1. 6.8.2018
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