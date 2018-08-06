Yeni transferlerden Umut Nayir, bir kaplanı evlat edindi! Doğal ortamda yaşayıp da sayısı 3 bin 200'e kadar gerileyen ve nesli tükenmekle karşı karşıya olan kaplanlardan birinin bakımını üstlenen Nayir sosyal medyadan, "İsmini henüz koymadım, teklifleri alayım" paylaşımı yaptı.