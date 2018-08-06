Cyle Larin rekor kırar
Beşiktaş'ta herkesi memnun eden Cyle Larin'de hedef rekor gelir elde etmek.
Beşiktaş'ta herkesi memnun eden Cyle Larin'de hedef rekor gelir elde etmek. İdarecilerin kendi aralarında yaptığı toplantıda 23 yaşındaki Kanadalı oyuncunun çok daha iyi bir noktaya geleceği konuşuluyor. Orlando'dan 1 milyon 850 bin euro'ya transfer edilen Larin'in, 22.5 milyon euro'ya satılan Cenk Tosun'dan daha fazla kazandırması bekleniyor.
- 6.8.2018
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hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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