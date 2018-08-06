Cyle Larin rekor kırar – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Cyle rekor kırar

    Cyle Larin rekor kırar

    'ta herkesi memnun eden Cyle 'de hedef rekor gelir elde etmek.

    'ta herkesi memnun eden Cyle 'de hedef rekor gelir elde etmek. İdarecilerin kendi aralarında yaptığı toplantıda 23 yaşındaki Kanadalı oyuncunun çok daha iyi bir noktaya geleceği konuşuluyor. Orlando'dan 1 milyon 850 bin euro'ya transfer edilen Larin'in, 22.5 milyon euro'ya satılan 'dan daha fazla kazandırması bekleniyor.

    1. 6.8.2018
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