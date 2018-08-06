Beşiktaş'ta herkesi memnun eden Cyle Larin'de hedef rekor gelir elde etmek. İdarecilerin kendi aralarında yaptığı toplantıda 23 yaşındaki Kanadalı oyuncunun çok daha iyi bir noktaya geleceği konuşuluyor. Orlando'dan 1 milyon 850 bin euro'ya transfer edilen Larin'in, 22.5 milyon euro'ya satılan Cenk Tosun'dan daha fazla kazandırması bekleniyor.