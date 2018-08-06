Lens bırakmaz
Siyah-beyazlıların ?sezon öncesi hazırlık kampının yıldızı Jeremain Lens, yüzleri güldürdü.
Siyah-beyazlıların ?sezon öncesi hazırlık kampının yıldızı Jeremain Lens, yüzleri güldürdü. Geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan B36 Torshavn maçlarındaki performansıyla alkış aldı. Lens'in istekli çalışmasının sürdüğü ve bu sezon formayı kolay bırakmayacağı konuşuluyor.
- 6.8.2018
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hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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