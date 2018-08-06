Lens bırakmaz – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Lens bırakmaz

    Lens bırakmaz

    Siyah-beyazlıların ?sezon öncesi hazırlık kampının yıldızı , yüzleri güldürdü.

    Siyah-beyazlıların ?sezon öncesi hazırlık kampının yıldızı , yüzleri güldürdü. Geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde oynanan B36 Torshavn maçlarındaki performansıyla alkış aldı. Lens'in istekli çalışmasının sürdüğü ve bu sezon formayı kolay bırakmayacağı konuşuluyor.

    1. 6.8.2018
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