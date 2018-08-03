Ospina Fikret Orman ve Şenol Güneş'e pahalı geldi – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Ospina ve 'e pahalı geldi

    Ospina <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a> ve <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'e pahalı geldi

    ’in kapısını çalan , 5 milyon euro’luk bonservisi görünce geri adım attı. Kale Tolga’da kalıyor

    Bernd Leno transferiyle 'de 3. kaleci konumuna düşen David Ospina için , yaptığı teklifi geri çekti. kulübü, 29 yaşındaki file bekçisi için 5 milyon euro isteyince, teknik direktör 'in, "Zaten 6 milyon euro'ya Fabri'yi sattık. Aldığımız parayı geri vermeyelim. Tolga bana yeter" dediği ve transferden vazgeçildiği öğrenildi. Öte yandan Kolombiyalı kalecinin de yıllık ücreti için kapıyı 3 milyon euro'dan açtığı, bu rakamı duyan Beşiktaşlı yöneticilerin de epey rahatsız olarak Başkan 'a bu teklifi bildirdiği kaydedildi. Astronomik rakamlar sonucu geri adım atıldı.

    1. 3.8.2018
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