Bernd Leno transferiyle Arsenal'de 3. kaleci konumuna düşen David Ospina için Beşiktaş, yaptığı teklifi geri çekti. Londra kulübü, 29 yaşındaki file bekçisi için 5 milyon euro isteyince, teknik direktör Şenol Güneş'in, "Zaten 6 milyon euro'ya Fabri'yi sattık. Aldığımız parayı geri vermeyelim. Tolga bana yeter" dediği ve transferden vazgeçildiği öğrenildi. Öte yandan Kolombiyalı kalecinin de yıllık ücreti için kapıyı 3 milyon euro'dan açtığı, bu rakamı duyan Beşiktaşlı yöneticilerin de epey rahatsız olarak Başkan Fikret Orman'a bu teklifi bildirdiği kaydedildi. Astronomik rakamlar sonucu geri adım atıldı.