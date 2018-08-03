Ospina Fikret Orman ve Şenol Güneş'e pahalı geldi
Arsenal’in kapısını çalan Beşiktaş, 5 milyon euro’luk bonservisi görünce geri adım attı. Kale Tolga’da kalıyor
Bernd Leno transferiyle Arsenal'de 3. kaleci konumuna düşen David Ospina için Beşiktaş, yaptığı teklifi geri çekti. Londra kulübü, 29 yaşındaki file bekçisi için 5 milyon euro isteyince, teknik direktör Şenol Güneş'in, "Zaten 6 milyon euro'ya Fabri'yi sattık. Aldığımız parayı geri vermeyelim. Tolga bana yeter" dediği ve transferden vazgeçildiği öğrenildi. Öte yandan Kolombiyalı kalecinin de yıllık ücreti için kapıyı 3 milyon euro'dan açtığı, bu rakamı duyan Beşiktaşlı yöneticilerin de epey rahatsız olarak Başkan Fikret Orman'a bu teklifi bildirdiği kaydedildi. Astronomik rakamlar sonucu geri adım atıldı.
- 3.8.2018
-
Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
-
Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
-
Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
Ospina Fikret Orman ve Şenol Güneş'e pahalı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.