Kadrosunda 6 forvet bulunan Beşiktaş, yıldız oyuncusu Negredo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



Forvet sayısını düşürmek için çaba sarfeden yönetimin, Negredo'nun transferi için İspanya'dan Rayo Vallecano ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilidi. 32 yaşındaki oyuncunun transferi için pazarlıkların son aşamaya geldiği ve İspanyol yıldızın önümüzdeki sezon ülkesinde top koşturacağı belirtildi.



GÜNEŞ KADROYA ALMADI

Negredo da dün akşam oynanan B36 Torshavn maçının kadrosunda yer almadı. Golcü oyuncu ilk maçta ise yedek kulübesindeki yerini almış ancak oyuna dahil olamamıştı. Güneş daha önce yaptığı açıklamada Alvaro Negredo'nun kumaşının kaliteli olduğuna vurgu yapmış ancak kadrodaki fazlalık nedeniyle sıcak bakmadığını ifade etmişti.