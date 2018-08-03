İşte Alvaro Negredo'nun yeni takımı! Ülkesine dönüyor... – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    İşte Alvaro 'nun yeni takımı! Ülkesine dönüyor...

    İşte Alvaro Negredo'nun yeni takımı! Ülkesine dönüyor...

    ’ın golcü oyuncusu dün oynanan maçın kadrosunda yer almazken, İspanyol Rayo Vallecano ile anlaştığı belirtildi.

    Kadrosunda 6 forvet bulunan , yıldız oyuncusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

    Forvet sayısını düşürmek için çaba sarfeden yönetimin, Negredo'nun transferi için 'dan Rayo Vallecano ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilidi. 32 yaşındaki oyuncunun transferi için pazarlıkların son aşamaya geldiği ve İspanyol yıldızın önümüzdeki sezon ülkesinde top koşturacağı belirtildi.

    GÜNEŞ KADROYA ALMADI
    Negredo da dün akşam oynanan B36 Torshavn maçının kadrosunda yer almadı. Golcü oyuncu ilk maçta ise yedek kulübesindeki yerini almış ancak oyuna dahil olamamıştı. Güneş daha önce yaptığı açıklamada Alvaro Negredo'nun kumaşının kaliteli olduğuna vurgu yapmış ancak kadrodaki fazlalık nedeniyle sıcak bakmadığını ifade etmişti.

    1. 2.8.2018 21:23
    2. Güncelleme: 3.8.2018 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte Alvaro Negredo'nun yeni takımı! Ülkesine dönüyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN