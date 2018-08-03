İşte Alvaro Negredo'nun yeni takımı! Ülkesine dönüyor...
Beşiktaş’ın golcü oyuncusu dün oynanan maçın kadrosunda yer almazken, İspanyol Rayo Vallecano ile anlaştığı belirtildi.
Kadrosunda 6 forvet bulunan Beşiktaş, yıldız oyuncusu Negredo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Forvet sayısını düşürmek için çaba sarfeden yönetimin, Negredo'nun transferi için İspanya'dan Rayo Vallecano ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilidi. 32 yaşındaki oyuncunun transferi için pazarlıkların son aşamaya geldiği ve İspanyol yıldızın önümüzdeki sezon ülkesinde top koşturacağı belirtildi.
GÜNEŞ KADROYA ALMADI
Negredo da dün akşam oynanan B36 Torshavn maçının kadrosunda yer almadı. Golcü oyuncu ilk maçta ise yedek kulübesindeki yerini almış ancak oyuna dahil olamamıştı. Güneş daha önce yaptığı açıklamada Alvaro Negredo'nun kumaşının kaliteli olduğuna vurgu yapmış ancak kadrodaki fazlalık nedeniyle sıcak bakmadığını ifade etmişti.
- 2.8.2018 21:23
- Güncelleme: 3.8.2018 01:49
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
İşte Alvaro Negredo'nun yeni takımı! Ülkesine dönüyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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