Beşiktaş'ın 3. turdaki rakibi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı eleyen Beşiktaş, 3. turda Avusturya ekibi LASK Linz'le karşı karşıya gelecek.
- 2.8.2018 21:42
- Güncelleme: 3.8.2018 01:51
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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