B36 Torshavn Teknik Direktörü Jakup A Borg: "6-0 biraz fazla oldu”
B36 Torshavn Teknik Direktörü Jakup A Borg, 6-0 biten Beşiktaş maçının ardından konuştu. İlk yarım saatte gol yememelerinin çok önemli olduğunu söyleyen Borg, “4-0 olsaydı daha iyi olurdu ama 6-0 biraz fazla oldu” dedi.
"Bugüne kadar oynadığımız en büyük rakip Beşiktaş'tı"
Beşiktaş'ın bugüne kadar gördüğü en önemli atmosfer olduğunu söyleyen genç teknik adam, "Ben direkt olarak geçmişteki Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hatırlatmak istiyorum. Orada bol kırmızı kart ve çok değişik atmosfer olmuştu. Birçok Premier Lig maçını izledim ama böyle bir atmosfer hiç görmemiştim. Bizim için çok önemli bir durum oldu. Eğer bir kırılma noktasından konuşmamız gerekiyorsa, ilk 30 dakikada gol yemememiz çok motive ediciydi. Utanç verici bir sonuç demek istemiyorum, Beşiktaş'la bizi karşılaştırmamak gerekiyor, 4-0 olsaydı bizim için daha iyi olurdu, 6-0 çok iyi olmadı. Bugüne kadar oynadığımız en büyük takım Beşiktaş'tı. Bizim için çok büyük bir tecrübe oldu" diye konuştu.
- 3.8.2018 00:24
- Güncelleme: 3.8.2018 00:25
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
B36 Torshavn Teknik Direktörü Jakup A Borg: "6-0 biraz fazla oldu” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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