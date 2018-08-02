B36 Torshavn Teknik Direktörü Jakup A Borg: "6-0 biraz fazla oldu” – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    B36 Torshavn Jakup A : " biraz fazla oldu”

    B36 Torshavn <a href="/index/teknik-direktoru?id=b89aa6ba-d435-472c-abcb-e7f17f7ac3a7" class="" rel="tag">Teknik Direktörü</a> Jakup A <a href="/index/borg?id=4926d86d-35ee-4e72-9bf5-1a23471df9a0" class="" rel="tag">Borg</a>: "<a href="/index/6-0?id=22465a35-3448-4d21-b99e-02528af34689" class="" rel="tag">6-0</a> biraz fazla oldu”

    B36 Torshavn Jakup A , biten maçının ardından konuştu. İlk yarım saatte gol yememelerinin çok önemli olduğunu söyleyen , “4-0 olsaydı daha iyi olurdu ama biraz fazla oldu” dedi.

    karşısında mağlup olan B36 Torshavn'da Teknik Direktör Jakup A , maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Kendileri için çok önemli bir tecrübe olduğunu söyleyen , "Bizim için çok iyi bir tecrübe oldu. 4-0'a kadar söylenecek bir şey yoktu ama son 2 gol biraz fazla geldi. İlk yarım saat gol yememiş olmamız bizim için çok iyiydi. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bizim için çok önemli bir maç oldu. 'ın geçmişteki başarılarını biliyorduk. Ben direkt olarak şu oyuncu göze çarpıyor diyemem. Her biri birbirinden değerli. Babel, Lens, Larin, Oğuzhan gibi çok önemli oyunculara sahipler. Ama tek tek şu oyuncu önemliydi diyemeyeceğim. Bizim amatör ruhumuzun çok üzerinde bir takım Beşiktaş" dedi.

    "Bugüne kadar oynadığımız en büyük rakip Beşiktaş'tı"
    Beşiktaş'ın bugüne kadar gördüğü en önemli atmosfer olduğunu söyleyen genç teknik adam, "Ben direkt olarak geçmişteki Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hatırlatmak istiyorum. Orada bol kırmızı kart ve çok değişik atmosfer olmuştu. Birçok maçını izledim ama böyle bir atmosfer hiç görmemiştim. Bizim için çok önemli bir durum oldu. Eğer bir kırılma noktasından konuşmamız gerekiyorsa, ilk 30 dakikada gol yemememiz çok motive ediciydi. Utanç verici bir sonuç demek istemiyorum, Beşiktaş'la bizi karşılaştırmamak gerekiyor, 4-0 olsaydı bizim için daha iyi olurdu, çok iyi olmadı. Bugüne kadar oynadığımız en büyük takım Beşiktaş'tı. Bizim için çok büyük bir tecrübe oldu" diye konuştu.
    1. 3.8.2018 00:24
    2. Güncelleme: 3.8.2018 00:25
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