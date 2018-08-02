Torshavn maçı tek şutla tamamladı – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    maçı tek şutla tamamladı

    Torshavn maçı tek şutla tamamladı

    2. Ön Eleme Turu rövaşında ile ’ta karşılaşan B36 , maçtaki ilk ve tek şutunu 48. dakikada çekti.

    2. Tur Eleme rövanş maçında B36 , deplasmanda ile karşılaşırken, ekibi gol yollarında etki gösteremedi. İki karşılaşmada sonunda gol atamayan Torshavn, 'ta maçta hücuma bile gitmekte zorlandı. Torshavn, rövanş maçında ilk yarıyı şut çekemeden tamamladı. Siyah-beyazlı takım mücadeledeki ilk şutunu ceza sahası dışından gerçekleştirdi. Eli Nielsen'in 48. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutu kaleci iki hamlede kontrol etti.

    Karşılaşmanın geri kalanında da şut çekemeyen Faroe Adaları temsilcisi, maçı tek şut ile tamamladı. Öte yandan Torshavn maç boyunca ofsayta da düşmedi.
    1. 2.8.2018 23:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Torshavn maçı tek şutla tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN