Torshavn maçı tek şutla tamamladı
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövaşında Beşiktaş ile Vodafone Park’ta karşılaşan B36 Torshavn, maçtaki ilk ve tek şutunu 48. dakikada çekti.
Karşılaşmanın geri kalanında da şut çekemeyen Faroe Adaları temsilcisi, maçı tek şut ile tamamladı. Öte yandan Torshavn maç boyunca ofsayta da düşmedi.
- 2.8.2018 23:16
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
Torshavn maçı tek şutla tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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