Maç sonu 3’lüsü Torshavn’dan!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında B36 Torshavn’ı 6-0’la geçerken, Torshavn’lı futbolcular maçın bitimiyle tribünleri alkışladı. Tribünler de Torshavn’lı futbolculara 3’lü çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'la eşleşen Beşiktaş, ilk maçı 2-0, ikinci maçı da 6-0 kazanarak bir üst tura yükseldi ve Avusturya temsilcisi LASK Linz'in rakibi oldu. Vodafone Park'taki maçın ardından Torshavn'lı futbolcular Beşiktaş tribünlerini alkışlarken, tribünler de Torshavn'lı futbolcuların 3'lü çekmesini istedi. Beşiktaş'lı futbolcuların tribünlere çektirdiği 3'lüyü gören Torshavn'lı oyuncular, bunu örnek alarak aynısını yaptı.