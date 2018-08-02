Beşiktaş'ın Kanada'lı golcüsü Cyle Larin, Torshavn karşısında attığı gollerle takımının farka gitmesini sağladı. Mücadelenin 31, 61 ve 79. dakikalarında fileleri sarsarak hat-trick yapan Larin, Beşiktaş forması altında 7. golüne imza attı. 23 yaşındaki futbolcu, attığı gollerin tamamını Vodafone Park'ta kaydetti.

Geçtiğimiz sezon forma giydiği ilk maç olan Göztepe karşılaşmasında 7 dakika sahada kalan ve ilk golünü atan Larin, toplamda 4 karşılaşmada oynadı. Ligin son mücadelesinde Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve hat-trick yapan Larin, geçen yıl oynadığı 154 dakikada 4 gol atmayı başarmıştı. Torshavn karşısında ilk maçta fileleri havalandıramayan Larin, ikinci maçta 3 gol atarken Beşiktaş forması altındaki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Vodafone Park'ta boy gösterdiği son maçta hat-trick yaparak sezonu kapan forvet oyuncusu, taraftarıyla buluştuğu ilk maçta yine hat-trick yapmayı başardı. Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 318 dakika sahada kalan Cyle Larin, her 45 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.