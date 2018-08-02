Cyle Larin hat-trick’le gitti, hat-trick’le döndü!
B36 Torshavn karşısında 31, 61 ve 79. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Cyle Larin, Vodafone Park’taki son maçta Sivasspor karşısında da hat-trick yapmıştı. Kanada’lı futbolcu, Beşiktaş’taki 7. golüne imza attı.
Beşiktaş'ın Kanada'lı golcüsü Cyle Larin, Torshavn karşısında attığı gollerle takımının farka gitmesini sağladı. Mücadelenin 31, 61 ve 79. dakikalarında fileleri sarsarak hat-trick yapan Larin, Beşiktaş forması altında 7. golüne imza attı. 23 yaşındaki futbolcu, attığı gollerin tamamını Vodafone Park'ta kaydetti.
Geçtiğimiz sezon forma giydiği ilk maç olan Göztepe karşılaşmasında 7 dakika sahada kalan ve ilk golünü atan Larin, toplamda 4 karşılaşmada oynadı. Ligin son mücadelesinde Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve hat-trick yapan Larin, geçen yıl oynadığı 154 dakikada 4 gol atmayı başarmıştı. Torshavn karşısında ilk maçta fileleri havalandıramayan Larin, ikinci maçta 3 gol atarken Beşiktaş forması altındaki gol sayısını 7'ye yükseltti.
Vodafone Park'ta boy gösterdiği son maçta hat-trick yaparak sezonu kapan forvet oyuncusu, taraftarıyla buluştuğu ilk maçta yine hat-trick yapmayı başardı. Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 318 dakika sahada kalan Cyle Larin, her 45 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.
- 2.8.2018 23:14
- Güncelleme: 3.8.2018 00:27
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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