Cyle Larin hat-trick’le gitti, hat-trick’le döndü! – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Cyle hat-trick’le gitti, hat-trick’le döndü!

    Cyle Larin hat-trick’le gitti, hat-trick’le döndü!

    B36 Torshavn karşısında 31, 61 ve 79. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Cyle , ’taki son maçta karşısında da hat-trick yapmıştı. Kanada’lı futbolcu, ’taki 7. golüne imza attı.

    'ın Kanada'lı golcüsü Cyle , Torshavn karşısında attığı gollerle takımının farka gitmesini sağladı. Mücadelenin 31, 61 ve 79. dakikalarında fileleri sarsarak hat-trick yapan Larin, Beşiktaş forması altında 7. golüne imza attı. 23 yaşındaki futbolcu, attığı gollerin tamamını 'ta kaydetti.

    Geçtiğimiz sezon forma giydiği ilk maç olan karşılaşmasında 7 dakika sahada kalan ve ilk golünü atan Larin, toplamda 4 karşılaşmada oynadı. Ligin son mücadelesinde karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve hat-trick yapan Larin, geçen yıl oynadığı 154 dakikada 4 gol atmayı başarmıştı. Torshavn karşısında ilk maçta fileleri havalandıramayan Larin, ikinci maçta 3 gol atarken Beşiktaş forması altındaki gol sayısını 7'ye yükseltti.

    Vodafone Park'ta boy gösterdiği son maçta hat-trick yaparak sezonu kapan forvet oyuncusu, taraftarıyla buluştuğu ilk maçta yine hat-trick yapmayı başardı. Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 318 dakika sahada kalan , her 45 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.

    1. 2.8.2018 23:14
    2. Güncelleme: 3.8.2018 00:27
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