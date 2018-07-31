Şenol Güneş: Borcumuzu ödeyeceğiz
Şenol Güneş’ten camiaya mesaj var: “Taraftarlara geçtiğimiz sezondan şampiyonluk borcumuz var. Bu yıl her şey daha güzel olacak”
TRANSFER AÇIKLAMASI
Kara Kartal'ın tecrübeli hocası, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni sezonda iki kulvarda mücadele edeceğiz. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Daha önce de söylemiştim, kendimi Beşiktaş taraftarlarına borçlu hissediyorum. Geçtiğimiz sezondan onlara borcumuz var. Bu sezon her şeyin daha iyi olmasını bekliyorum. Öyle olacağına da inanıyorum. Planlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Transfer çalışmaları konusunda yönetim gerekli hamleleri yapıyor. İnanıyorum ki, sezon sonu Beşiktaş için güzel olacak."
- 31.7.2018 00:52
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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