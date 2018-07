Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş , birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Her zaman daha iyisini yapmak için çalıştığını belirten tecrübeli hoca, "Oyuncularımla konuştuğumda da bunu hep onlara aktarıyorum. Beşiktaş, yer aldığı her alanda zirveyi hedefler ve bunun için gereken mücadeleyi gösterir. Şimdi önümüzde Torshavn ile oynayacağımız rövanş karşılaşması var. Deplasmanda elde ettiğimiz 2-0'lık avantajı unutup, rehavete girmeden bu karşılaşmayı oynamalıyız" açıklamasını yaptı. Kara Kartal 'ın tecrübeli hocası, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni sezonda iki kulvarda mücadele edeceğiz. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Daha önce de söylemiştim, kendimitaraftarlarına borçlu hissediyorum. Geçtiğimiz sezondan onlara borcumuz var. Bu sezon her şeyin daha iyi olmasını bekliyorum. Öyle olacağına da inanıyorum. Planlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Transfer çalışmaları konusunda yönetim gerekli hamleleri yapıyor. İnanıyorum ki, sezon sonuiçin güzel olacak."