Şenol Güneş: Borcumuzu ödeyeceğiz – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    : Borcumuzu ödeyeceğiz

    Şenol Güneş: Borcumuzu ödeyeceğiz

    ’ten camiaya mesaj var: “Taraftarlara geçtiğimiz sezondan şampiyonluk borcumuz var. Bu yıl her şey daha güzel olacak”

    Beşiktaş , birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Her zaman daha iyisini yapmak için çalıştığını belirten tecrübeli hoca, "Oyuncularımla konuştuğumda da bunu hep onlara aktarıyorum. Beşiktaş, yer aldığı her alanda zirveyi hedefler ve bunun için gereken mücadeleyi gösterir. Şimdi önümüzde Torshavn ile oynayacağımız rövanş karşılaşması var. Deplasmanda elde ettiğimiz 2-0'lık avantajı unutup, rehavete girmeden bu karşılaşmayı oynamalıyız" açıklamasını yaptı.

    TRANSFER AÇIKLAMASI
    'ın tecrübeli hocası, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni sezonda iki kulvarda mücadele edeceğiz. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Daha önce de söylemiştim, kendimi Beşiktaş taraftarlarına borçlu hissediyorum. Geçtiğimiz sezondan onlara borcumuz var. Bu sezon her şeyin daha iyi olmasını bekliyorum. Öyle olacağına da inanıyorum. Planlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. çalışmaları konusunda yönetim gerekli hamleleri yapıyor. İnanıyorum ki, sezon sonu Beşiktaş için güzel olacak."
    1. 31.7.2018 00:52
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