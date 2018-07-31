Beşiktaş transferde kar eden tek kulüp! – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    transferde kar eden tek kulüp!

    Beşiktaş transferde kar eden tek kulüp!

    öncesi transferlerinde yaklaşık 14 milyon euro’yu kasaya koyan siyah-beyazlılar, üç büyükler içinde kar eden tek kulüp oldu

    'in hazırlıkları sürerken, takımlar transferlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. (FFP) kurallarına göre transferlerine yön veren takımlar, geçtiğimiz yıllara göre daha sessiz bir dönem geçiriyor. 2018- 2019 sezonu döneminde futbolcu alış ve satışları incelendiğinde 3 büyük takımlar arasında tek kar eden kulüp siyah-beyazlılar oldu. Son yıllarda transferlerden elde ettiği gelirle ön planda olan , 13 milyon 750 bin euro'luk kazançla en fazla kazanan kulüp oldu. Fabri'yi 6 milyon euro'ya Fulham'a, Tosic'i 4 milyon 500 bin euro'ya Guangzhou'ya ve Mitrovic'i 3 milyon 500 bin euro'ya Brugge'e satan siyah-beyazlılar, Umut Nayır için 250 bin euro ödedi. , son transferi Şilili defansa oyuncusu Enzo Roco'ya ise bonservis vermedi. G.Saray ve F.Bahçe ise bu dönemde şu ana kadar kardan çok zararda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Fernandao'yu Al-Wahda'ya 2 milyon 550 bin euro'ya satarken, Barış Alıcı'ya 1 milyon 500 bin euro, Berke Özer'e 2 milyon 500 bin euro, Ferdi Kadıoğlu'na 1 milyon 400 bin euro ve Ayew'in kiralık ücreti olarak Swansea'ye 1 milyon 500 bin euro ödedi. F.Bahçe bu transfer döneminde şu ana kadar 4 milyon 350 bin euro zarar etti. G.Saray, Cavanda'yı, S.Liege'e 2 milyon 400 bin euro'ya satarken, Nagatomo'nun bonservisine 2 milyon 500 bin euro ve Onyekuru'nun kiralık ücreti olarak Evorton'a 800 bin euro ödedi. Sarı-kırmızılı kulüp toplam 900 bin euro zarara geçti.

    1. 31.7.2018
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