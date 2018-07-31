Matador Feda dedi - Galeri - Fotomaç
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Matador 'Feda' dedi

    31 Temmuz 2018 Salı, 00:18:31 Güncelleme: 00:19:22
    Matador 'Feda' dedi
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    Matador Feda dedi

    Performansı beğenilmeyen İspanyol golcü, ailesinin İstanbul'u sevdiğini ifade ederek, "Maaşımı indireyim, sözleşmemi bir yıl daha uzatalım" mesajı gönderdi

    Matador 'Feda' dedi
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    Matador Feda dedi

    Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan performansı ve yüksek maaşı nedeniyle Beşiktaş'ta gönderilecekler listesinde yer alan Alvaro Negredo'dan sürpriz bir hamle geldi.

    Matador 'Feda' dedi
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    Matador Feda dedi

    Başkan Fikret Orman'ın hakkında, "Hayatın gerçekleri var. Negredo bizim ve taraftarların beklentilerini karşılamadı" yorumunu yaptığı İspanyol golcü, yönetime ilginç bir teklif sundu.

    Matador 'Feda' dedi
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    Matador Feda dedi

    İstanbul'da yaşamaktan ve Beşiktaş'ta forma giymekten çok mutlu olduğunu söyleyen Negredo, "Ben bu formayı uzun yıllar giymek istiyorum. Maaşımda indirime gideyim, sözleşmemi bir yıl daha uzatalım" mesajı gönderdi.

    Matador 'Feda' dedi
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    Matador Feda dedi

    YÜZDE 50 BİLE KESMİYOR
    Teknik direktör Şenol Güneş'in de gönderilmesinden yana tavır koyduğu 32 yaşındaki futbolcunun 'feda' çıkışı siyah-beyazlıları şaşırttı.

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