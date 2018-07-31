31 Temmuz 2018 Salı, 00:18:31
Güncelleme: 00:19:22
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Matador 'Feda' dedi
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Performansı beğenilmeyen İspanyol golcü, ailesinin İstanbul'u sevdiğini ifade ederek, "Maaşımı indireyim, sözleşmemi bir yıl daha uzatalım" mesajı gönderdi
Matador 'Feda' dedi
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Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan performansı ve yüksek maaşı nedeniyle Beşiktaş'ta gönderilecekler listesinde yer alan Alvaro Negredo'dan sürpriz bir hamle geldi.
Matador 'Feda' dedi
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Başkan Fikret Orman'ın hakkında, "Hayatın gerçekleri var. Negredobizim ve taraftarların beklentilerinikarşılamadı" yorumunu yaptığı İspanyol golcü, yönetime ilginç bir teklif sundu.
Matador 'Feda' dedi
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İstanbul'da yaşamaktan ve Beşiktaş'ta forma giymekten çok mutlu olduğunu söyleyen Negredo, "Ben bu formayı uzun yıllar giymek istiyorum. Maaşımda indirime gideyim, sözleşmemi bir yıl daha uzatalım" mesajı gönderdi.
Matador 'Feda' dedi
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YÜZDE 50 BİLE KESMİYOR
Teknik direktör Şenol Güneş'in de gönderilmesinden yana tavır koyduğu 32 yaşındaki futbolcunun 'feda' çıkışı siyah-beyazlıları şaşırttı.