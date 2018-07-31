Roco’nun rehberi Medel – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    ’nun rehberi

    Roco’nun rehberi Medel

    Yeni transfer , idmanlardan 'in yanından ayrılmıyor. Medel de vatandaşının takıma ısınması için yardımcı oluyor.

    İkili eşli idmanlarda da birlikte çalışıyor. 'nun antrenmanlarda yüzü gülüyor. ise her iki oyuncudan hayli memnun.

    SABAH SALONDA AKŞAM SAHADA
    dün yaptığı çift idmanla Avrupa Ligi'nde oynayacağı B36 Torshavn karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlılar sabah çalışmasını salonda gerçekleştirdi. Antrenman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. İdman takım halinde salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı program değişmeli olarak uygulandı. idmanında ise sahaya çıkıldı. Pas ve top kapma çalışması yapıldı. Şut antrenmanı ile devam eden Beşiktaş, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.
    1. 31.7.2018 00:53
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