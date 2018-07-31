Yeni transfer Roco, idmanlardan Medel'in yanından ayrılmıyor. Medel de vatandaşının takıma ısınması için yardımcı oluyor.
SABAH SALONDA AKŞAM SAHADA
Beşiktaş dün yaptığı çift idmanla Avrupa Ligi'nde oynayacağı B36 Torshavn karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlılar sabah çalışmasını salonda gerçekleştirdi. Antrenman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. İdman takım halinde salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı program değişmeli olarak uygulandı. Akşam idmanında ise sahaya çıkıldı. Pas ve top kapma çalışması yapıldı. Şut antrenmanı ile devam eden Beşiktaş, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.
- 31.7.2018 00:53
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Roco’nun rehberi Medel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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