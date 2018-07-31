Aboubakar teklifi beğenilmedi – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Aboubakar teklifi beğenilmedi

    Aboubakar teklifi beğenilmedi

    'ın geçtiğimizgünlerde yönetimine rest çekerek 'a gelmek istediğini söylediği ileri sürülmüştü.

    'ın geçtiğimizgünlerde yönetimine rest çekerek 'a gelmek istediğini söylediği ileri sürülmüştü. Portekiz basını dün Kamerunlu forvet ile ilgili Porto'nun Beşiktaş ve Sevilla'dan teklif aldığını yazdı. Haberde iki kulübün de reddedildiği bildirildi. İspanyol ekibinin oyuncuyu bonservisiyle Beşiktaş'ın ise kiralamak istediği belirtilirken, "Sevilla'nın önerdiği bonservis bedeli düşük bulundu. Beşiktaş'ın kiralama teklifi ise beğenilmedi. Aboubakar'ı almak için rakamı artırmaları gerekiyor" denildi.

    1. 31.7.2018
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