Aboubakar teklifi beğenilmedi
Vincent Aboubakar'ın geçtiğimizgünlerde Porto yönetimine rest çekerek Beşiktaş'a gelmek istediğini söylediği ileri sürülmüştü.
Vincent Aboubakar'ın geçtiğimizgünlerde Porto yönetimine rest çekerek Beşiktaş'a gelmek istediğini söylediği ileri sürülmüştü. Portekiz basını dün Kamerunlu forvet ile ilgili Porto'nun Beşiktaş ve Sevilla'dan teklif aldığını yazdı. Haberde iki kulübün de reddedildiği bildirildi. İspanyol ekibinin oyuncuyu bonservisiyle Beşiktaş'ın ise kiralamak istediği belirtilirken, "Sevilla'nın önerdiği bonservis bedeli düşük bulundu. Beşiktaş'ın kiralama teklifi ise beğenilmedi. Aboubakar'ı almak için rakamı artırmaları gerekiyor" denildi.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Aboubakar teklifi beğenilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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