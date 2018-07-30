Guti ipleri iyice ele aldı

Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Guti ve İlhan Mansız ipleri iyice ele almaya başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu ikiliyi daha çok takıma ağabeylik yaptırmak için kullanıyor. Özelilkle Guti'nin antrenmanlarda oyuncularla yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmıyor. İspanyol futbol adamı, hocanın istediklerini oyunculara anlatıyor.