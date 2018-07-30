Guti ipleri iyice ele aldı
Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Guti ve İlhan Mansız ipleri iyice ele almaya başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Guti ve İlhan Mansız ipleri iyice ele almaya başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu ikiliyi daha çok takıma ağabeylik yaptırmak için kullanıyor. Özelilkle Guti'nin antrenmanlarda oyuncularla yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmıyor. İspanyol futbol adamı, hocanın istediklerini oyunculara anlatıyor.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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