Guti ipleri iyice ele aldı – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Guti ipleri iyice ele aldı

    Guti ipleri iyice ele aldı

    'in yardımcılığına getirilen Guti ve ipleri iyice ele almaya başladı.

    'in yardımcılığına getirilen Guti ve ipleri iyice ele almaya başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu ikiliyi daha çok takıma ağabeylik yaptırmak için kullanıyor. Özelilkle Guti'nin antrenmanlarda oyuncularla yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmıyor. İspanyol futbol adamı, hocanın istediklerini oyunculara anlatıyor.

    1. 30.7.2018
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