Kartal pas ve şut çalıştı
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki Torshavn maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki Torshavn maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam etti. Yarım sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut denemeleri ile çalışma sona erdi. Siyah-beyazlı takım bugün saat 12.00 ve 19.00'da gerçekleştireceği iki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
BİLETLER BUGÜN SATIŞTA
Kartal'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda perşembe günü oynayacağı Torshavn rövanş karşılaşmasının biletleri bugün satışa çıkıyor. Saat 10.00'dan itibaren taraftarın alımına sunulacak olan biletlerin fiyatları 90 TL ile 800 TL arasında değişiyor.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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