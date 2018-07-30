Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki Torshavn maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam etti. Yarım sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut denemeleri ile çalışma sona erdi. Siyah-beyazlı takım bugün saat 12.00 ve 19.00'da gerçekleştireceği iki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



BİLETLER BUGÜN SATIŞTA

Kartal'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda perşembe günü oynayacağı Torshavn rövanş karşılaşmasının biletleri bugün satışa çıkıyor. Saat 10.00'dan itibaren taraftarın alımına sunulacak olan biletlerin fiyatları 90 TL ile 800 TL arasında değişiyor.