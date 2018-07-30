Takımın yeni transferi Enzo Roco, sosyal medya hesabından Beşiktaş'la ilgili ilk paylaşımını yaptı. Vatandaşı Medel ile çekilen fotoğrafını yayınlayan stoper oyuncusu, "Hayatımdaki bu yeni macera için hazırım. Kardeşim Medel ile önemli başarılar kazanmak ve kulübe yardımcı olabilmek için her gün yoğun çalışıyoruz" diye yazdı.



ARABULUCU MEDEL

Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sürpriz Enzo Roco transferinin çok gizli yürütülen operasyonun detaylarını anlattı. Genç yönetici, "Roco'yu uzun süre takip ettik. Kulübüyle yolları ayrılınca işi bitirdik. Medel'in transferde payı çok büyük. Roco'yla sürekli irtibat halindeydi. Roco'dan çok umutluyuz" dedi.