Enzo Roco'dan Beşiktaş paylaşımı! – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'dan paylaşımı!

    Enzo Roco'dan Beşiktaş paylaşımı!

    Takımın yeni transferi , sosyal medya hesabından 'la ilgili ilk paylaşımını yaptı.

    Takımın yeni transferi , sosyal medya hesabından 'la ilgili ilk paylaşımını yaptı. Vatandaşı ile çekilen fotoğrafını yayınlayan stoper oyuncusu, "Hayatımdaki bu yeni macera için hazırım. Kardeşim Medel ile önemli başarılar kazanmak ve kulübe yardımcı olabilmek için her gün yoğun çalışıyoruz" diye yazdı.

    ARABULUCU MEDEL
    Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sürpriz Enzo Roco transferinin çok gizli yürütülen operasyonun detaylarını anlattı. Genç yönetici, "Roco'yu uzun süre takip ettik. Kulübüyle yolları ayrılınca işi bitirdik. Medel'in transferde payı çok büyük. Roco'yla sürekli irtibat halindeydi. Roco'dan çok umutluyuz" dedi.

    1. 30.7.2018
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