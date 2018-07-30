Takımın yeni transferi Enzo Roco, sosyal medya hesabından Beşiktaş'la ilgili ilk paylaşımını yaptı.
Takımın yeni transferi Enzo Roco, sosyal medya hesabından Beşiktaş'la ilgili ilk paylaşımını yaptı. Vatandaşı Medel ile çekilen fotoğrafını yayınlayan stoper oyuncusu, "Hayatımdaki bu yeni macera için hazırım. Kardeşim Medel ile önemli başarılar kazanmak ve kulübe yardımcı olabilmek için her gün yoğun çalışıyoruz" diye yazdı.
ARABULUCU MEDEL
Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sürpriz Enzo Roco transferinin çok gizli yürütülen operasyonun detaylarını anlattı. Genç yönetici, "Roco'yu uzun süre takip ettik. Kulübüyle yolları ayrılınca işi bitirdik. Medel'in transferde payı çok büyük. Roco'yla sürekli irtibat halindeydi. Roco'dan çok umutluyuz" dedi.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
Enzo Roco'dan Beşiktaş paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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