Vida, eşi Ivana ve oğlu David ile ülkesinde tatilini sürdürüyor. Önceki gün Brac Adası'ndaki Pucisca'ya giden Vida burada çocuklarla sohbet etti. Hırvat futbolcu, Liverpool formalı bir çocuğun, "Bizim takımda oyna" sözlerine "Sen istiyorsan olur" cevabı verdi. Vida ile başta Liverpool, PSG ve Monaco ilgileniyor.