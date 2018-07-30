Vida'ya mesaj: ‘Liverpool’a gel’ – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'ya mesaj: ‘’a gel’

    <a href="/index/vida?id=be442091-7d79-4e8d-bda0-bf59d18e6123" class="" rel="tag">Vida</a>'ya mesaj: ‘<a href="/index/liverpool?id=7a8ee859-4c81-4a6b-af48-fff24d6c20c9" class="" rel="tag">Liverpool</a>’a gel’

    , eşi Ivana ve oğlu David ile ülkesinde tatilini sürdürüyor.

    , eşi Ivana ve oğlu David ile ülkesinde tatilini sürdürüyor. Önceki gün Brac Adası'ndaki Pucisca'ya giden burada çocuklarla sohbet etti. Hırvat futbolcu, formalı bir çocuğun, "Bizim takımda oyna" sözlerine "Sen istiyorsan olur" cevabı verdi. ile başta , ve Monaco ilgileniyor.

    1. 30.7.2018
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