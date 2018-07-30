Talisca yine boş geçmedi
Benfica'ya geri dönen ve ciddi teklifler almasına rağmen Çin'in Guangzou Evergrande takımına transfer olan Anderson Talisca, gollerine bu hafta da devam etti.
Benfica'ya geri dönen ve ciddi teklifler almasına rağmen Çin'in Guangzou Evergrande takımına transfer olan Anderson Talisca, gollerine bu hafta da devam etti. Guangzhou'nun Chogqin Lifan'ı 5-0 mağlup ettiği maçta takımı adına 2 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, forma giydiği 2 maçta 5 gole ulaşmış oldu.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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