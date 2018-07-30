Benfica'ya geri dönen ve ciddi teklifler almasına rağmen Çin'in Guangzou Evergrande takımına transfer olan Anderson Talisca, gollerine bu hafta da devam etti. Guangzhou'nun Chogqin Lifan'ı 5-0 mağlup ettiği maçta takımı adına 2 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, forma giydiği 2 maçta 5 gole ulaşmış oldu.