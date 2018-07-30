Talisca yine boş geçmedi – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    yine boş geçmedi

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> yine boş geçmedi

    'ya geri dönen ve ciddi teklifler almasına rağmen 'in takımına olan Anderson , gollerine bu hafta da devam etti.

    'ya geri dönen ve ciddi teklifler almasına rağmen 'in takımına olan Anderson , gollerine bu hafta da devam etti. Guangzhou'nun Chogqin Lifan'ı 5-0 mağlup ettiği maçta takımı adına 2 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, forma giydiği 2 maçta 5 gole ulaşmış oldu.

    1. 30.7.2018
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