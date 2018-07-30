Pepe Beşiktaş'ta kalıyor! – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'ta kalıyor!

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta kalıyor!

    Yönetim, ’den teklif alan ’nin gitmek istediği haberleri için “Ne ne de bizim böyle düşüncemiz yok” dedi

    Beşıktaş'ta dün bilmecesi yaşandı. oyuncunun Premier Lig'den gelen teklifi değerlendirmek istediği ve Wolverhampton'a gideceği iddia edildi. 35 yaşındaki futbolcunun yönetimle görüşüp gitmek istediğini söylediği, siyah-beyazlıların da bu talebi olumlu karşılayıp İngiliz ekibi ile bonservis bedeli pazarlığına başladığı kaydedildi. Ancak bu haberlerden sonra siyah-beyazlı kulüpten bir açıklama yapıldı ve tecrübeli stoper ile yola devam edileceği belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Futbolcumuz Kepler Laveran Lima Ferreira ()'nın 'den teklifleri alıp ayrılmak istediğini kulübümüze bildirdiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır. Ne oyuncumuz Pepe'nin ne de kulübümüzün ayrılık ile ilgili bir düşüncesi yoktur. Asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." Roco'nun siyahbeyazlılara transferi sonrası Şili basınında, Enzo'nun " Pepe'yi sattığı için Roco'yu etti" haberleri yer almıştı.

    1. 30.7.2018
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