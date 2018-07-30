Yönetim, İngiltere’den teklif alan Portekizli’nin gitmek istediği haberleri için “Ne Pepe ne de bizim böyle düşüncemiz yok” dedi
Beşıktaş'ta dün Pepe bilmecesi yaşandı. Portekizli oyuncunun İngiltere Premier Lig'den gelen teklifi değerlendirmek istediği ve Wolverhampton'a gideceği iddia edildi. 35 yaşındaki futbolcunun yönetimle görüşüp gitmek istediğini söylediği, siyah-beyazlıların da bu talebi olumlu karşılayıp İngiliz ekibi ile bonservis bedeli pazarlığına başladığı kaydedildi. Ancak bu haberlerden sonra siyah-beyazlı kulüpten bir açıklama yapıldı ve tecrübeli stoper ile yola devam edileceği belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Futbolcumuz Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)'nın İngiltere'den transfer teklifleri alıp ayrılmak istediğini kulübümüze bildirdiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır. Ne oyuncumuz Pepe'nin ne de kulübümüzün ayrılık ile ilgili bir düşüncesi yoktur. Asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." Roco'nun siyahbeyazlılara transferi sonrası Şili basınında, Enzo'nun "Beşiktaş Pepe'yi sattığı için Roco'yu transfer etti" haberleri yer almıştı.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
Pepe Beşiktaş'ta kalıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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