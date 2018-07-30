Fikret Orman: 10 numara transferine odaklandık
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman transfer günemini değerlendirdi. Vida, Tosic ve Pepe'nin durumuna değinen Orman, 10 numara transferinin öncelikleri olduğunu söyledi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman katıldığı canlı yayında siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.Transferde önceliklerinin ofansif orta saha olduğunu söyleyen Orman, "Ofansif orta saha beklentimiz var. Ona yoğunlaşmış durumdayız" dedi. İşte Orman'ın CNN Türk'e yaptığı açıklamalar...
"Vida ile alakalı sözel bir şeyler gelmiş olabilir..."
"Vida için 30 milyonlar, 40 milyonlar, 50 milyonlar, bir sürü şey yazılıyor. Beşiktaş kulübüne Vida ile alakalı sözel bir şeyler gelmiş olabilir ama onun dışında başka bir şey gelmedi. Şu parayı getirirse gider diye bir amacımız yok."
"Tosic gitmek istedi"
Sezon başından bu yana Beşiktaş onu, bunu satıyor, şunu satıyor diye bir algı operasyonu var. Tosic, 32 yaşındaydı ve gitmek istedi. Mitrovic Beşiktaş'ta faydalı olamadı, iyi bir oyuncuydu ama katkı sağlayamadı. Fabri'nin de 1 sene sözleşmesi kalmıştı."
"Pepe'yi bir sene sonra gidecek diye almadık"
"Pepe'nin 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'ta olmasından mutluluk duyduğumuz, marka değerine katkı sağlayan bir oyuncu. Onu da bir sene sonra gidecek diye almadık. Biri çıkar, Pepe de gitmek ister... Bunlar bütün oyuncular için geçerli."
"Ofansif orta saha beklentimiz var"
"Ofansif orta saha beklentimiz var. Ona yoğunlaşmış durumdayız. Ondan sonrası için gidenlere bakarak devam etmek zorundayız. Kimse gitmezse, bu ücretleri nasıl ödeyeceğiz? Gidenlere göre konsantre olmak zorundayız. Hayali şeyler değil."
- 29.7.2018 23:41
- Güncelleme: 30.7.2018 06:51
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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