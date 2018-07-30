Beşiktaş Başkanı Fikret Orman katıldığı canlı yayında siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.Transferde önceliklerinin ofansif orta saha olduğunu söyleyen Orman, "Ofansif orta saha beklentimiz var. Ona yoğunlaşmış durumdayız" dedi. İşte Orman'ın CNN Türk'e yaptığı açıklamalar...

"Vida ile alakalı sözel bir şeyler gelmiş olabilir..."



"Vida için 30 milyonlar, 40 milyonlar, 50 milyonlar, bir sürü şey yazılıyor. Beşiktaş kulübüne Vida ile alakalı sözel bir şeyler gelmiş olabilir ama onun dışında başka bir şey gelmedi. Şu parayı getirirse gider diye bir amacımız yok."

"Tosic gitmek istedi"



Sezon başından bu yana Beşiktaş onu, bunu satıyor, şunu satıyor diye bir algı operasyonu var. Tosic, 32 yaşındaydı ve gitmek istedi. Mitrovic Beşiktaş'ta faydalı olamadı, iyi bir oyuncuydu ama katkı sağlayamadı. Fabri'nin de 1 sene sözleşmesi kalmıştı."

"Pepe'yi bir sene sonra gidecek diye almadık"

"Pepe'nin 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'ta olmasından mutluluk duyduğumuz, marka değerine katkı sağlayan bir oyuncu. Onu da bir sene sonra gidecek diye almadık. Biri çıkar, Pepe de gitmek ister... Bunlar bütün oyuncular için geçerli."

"Ofansif orta saha beklentimiz var"

"Ofansif orta saha beklentimiz var. Ona yoğunlaşmış durumdayız. Ondan sonrası için gidenlere bakarak devam etmek zorundayız. Kimse gitmezse, bu ücretleri nasıl ödeyeceğiz? Gidenlere göre konsantre olmak zorundayız. Hayali şeyler değil."