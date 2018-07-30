Beşiktaşa süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'a süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli
30 Temmuz 2018 Pazartesi, 02:04:35
Güncelleme: 02:04:45
Beşiktaş'a süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli
Beşiktaş yabancı transferinde hareketli bir hafta yaşayacak.
Beşiktaş'a süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli
Siyah- Beyazlı yönetim West Bromwich'te oynayan kanat oyuncusu Chadli ve Dortmund'da 10 numara pozisyonunda forma giyen Kagawa'yı renklerine bağlamak için bitirici hamleleri yapacak.
Beşiktaş'a süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli
Belçikalı yıldız Chadli için yapılan görüşmelerde sona gelindi.
Beşiktaş'a süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli
Chadli imza aşamasına geldi
Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için tüm kozlar oynanacak.
Beşiktaş'a süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli
Şu ana kadar yapılan görüşmelerde imza aşamasına gelindiği öğrenildi.