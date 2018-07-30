Beşiktaşa süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli - Galeri - Fotomaç
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Beşiktaş'a süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli

    30 Temmuz 2018 Pazartesi, 02:04:35 Güncelleme: 02:04:45
    Beşiktaş'a süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli
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    • 11
    Beşiktaşa süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli

    Beşiktaş yabancı transferinde hareketli bir hafta yaşayacak.

    Beşiktaş'a süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli
    • 2
    • 11
    Beşiktaşa süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli

    Siyah- Beyazlı yönetim West Bromwich'te oynayan kanat oyuncusu Chadli ve Dortmund'da 10 numara pozisyonunda forma giyen Kagawa'yı renklerine bağlamak için bitirici hamleleri yapacak.

    Beşiktaş'a süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli
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    • 11
    Beşiktaşa süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli

    Belçikalı yıldız Chadli için yapılan görüşmelerde sona gelindi.

    Beşiktaş'a süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli
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    • 11
    Beşiktaşa süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli

    Chadli imza aşamasına geldi

    Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için tüm kozlar oynanacak.

    Beşiktaş'a süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli
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    • 11
    Beşiktaşa süper ikili! Kagawa ve Nacer Chadli

    Şu ana kadar yapılan görüşmelerde imza aşamasına gelindiği öğrenildi.

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