Beşiktaş'tan Fulham'a: Negredo’yu da alın! – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'tan 'a: ’yu da alın!

    Beşiktaş'tan Fulham'a: Negredo’yu da alın!

    'in kadroda düşünmediği Alvaro , yönetimi tarafından 'a teklif edildi…

    'in kadroda düşünmediği Alvaro , yönetimi tarafından 'a teklif edildi… Fabri için yapılan transfer görüşmeleri sırasında siyah-beyazlıların Negredo'yu istemeleri durumunda çok uygun şartlarda Fulham'da oynamasına destek olma sözü verdiler. Fulham'ın Negredo'yla ilgili henüz bir hamle yapmadığı ama İspanyol golcünün, Beşiktaş'ta kazandığı rakamı garantilemeden ayrılmaya sıcak bakmadığı bildirildi.

    1. 30.7.2018
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