Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Alvaro Negredo, Beşiktaş yönetimi tarafından Fulham'a teklif edildi…
Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Alvaro Negredo, Beşiktaş yönetimi tarafından Fulham'a teklif edildi… Fabri için yapılan transfer görüşmeleri sırasında siyah-beyazlıların Negredo'yu istemeleri durumunda çok uygun şartlarda Fulham'da oynamasına destek olma sözü verdiler. Fulham'ın Negredo'yla ilgili henüz bir hamle yapmadığı ama İspanyol golcünün, Beşiktaş'ta kazandığı rakamı garantilemeden ayrılmaya sıcak bakmadığı bildirildi.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
Beşiktaş'tan Fulham'a: Negredo’yu da alın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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