Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Alvaro Negredo, Beşiktaş yönetimi tarafından Fulham'a teklif edildi… Fabri için yapılan transfer görüşmeleri sırasında siyah-beyazlıların Negredo'yu istemeleri durumunda çok uygun şartlarda Fulham'da oynamasına destek olma sözü verdiler. Fulham'ın Negredo'yla ilgili henüz bir hamle yapmadığı ama İspanyol golcünün, Beşiktaş'ta kazandığı rakamı garantilemeden ayrılmaya sıcak bakmadığı bildirildi.