Beşiktaş'ta Ospina tamam
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'ta tamam

    Beşiktaş'ta Ospina tamam

    Fabri'nin Fulham'a transferi sonrasında kaleci konusunda girişimlerini hızlandıran , forması giyen 'yla her konuda anlaştı. file bekçisi Harun'u da gündemine alan siyah-beyazlılar, bu futbolcuyla görüştükten sonra son kararı verecek.

    'ta kaleci transferi konusunda girişimler sürüyor. Fabri'nin 6 milyon Euro karşılığında Fulham'a gitmesinin ardından kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, ve 'i gündemine almıştı. Ospina ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Harun Tekin'le görüştükten sonra bu transferi noktalayacak. Harun'u ilk sıraya alan yönetim, eğer bu isim için 'la anlaşmaya varamazsa, Ospina'yı kadroya dahil edecek.

    Kolombiyalı kaleciyle her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş'ın, bu hafta içinde Harun'dan gelecek cevaba göre transferi netleştirmesi bekleniyor. Harun Tekin için Bursaspor 3 milyon Euro bonservis bedeli isterken, Beşiktaş bu transferi 1 milyon + takas karşılığında tamamlamanın peşinde. Ospina'nın temsilcileriyle görüşen yönetim, Harun transferinde sonuca varamazsa, önümüzdeki hafta içinde Ospina'yı 'ye getirecek ve bu futbolcuya resmi imzayı attıracak. Bernd Leno'nun 'den 'a olması sonrasında Arsenal'da forma şansı kalmayan Ospina, takımdan ayrılmak istediğini daha önce belirtmişti. Beşiktaş'ın bu transfer için Arsenal'a 1 milyon 500 bin Euro teklif etti. İngiliz kulübü transfere sıcak bakıyor.
    1. 29.7.2018 15:08
    2. Güncelleme: 29.7.2018 15:35
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