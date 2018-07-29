Fabri'nin Fulham'a transferi sonrasında kaleci konusunda girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, Arsenal forması giyen Ospina'yla her konuda anlaştı. Bursaspor file bekçisi Harun'u da gündemine alan siyah-beyazlılar, bu futbolcuyla görüştükten sonra son kararı verecek.
Kolombiyalı kaleciyle her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş'ın, bu hafta içinde Harun'dan gelecek cevaba göre transferi netleştirmesi bekleniyor. Harun Tekin için Bursaspor 3 milyon Euro bonservis bedeli isterken, Beşiktaş bu transferi 1 milyon + takas karşılığında tamamlamanın peşinde. Ospina'nın temsilcileriyle görüşen yönetim, Harun transferinde sonuca varamazsa, önümüzdeki hafta içinde Ospina'yı Türkiye'ye getirecek ve bu futbolcuya resmi imzayı attıracak. Bernd Leno'nun Bayer Leverkusen'den Arsenal'a transfer olması sonrasında Arsenal'da forma şansı kalmayan Ospina, takımdan ayrılmak istediğini daha önce belirtmişti. Beşiktaş'ın bu transfer için Arsenal'a 1 milyon 500 bin Euro teklif etti. İngiliz kulübü transfere sıcak bakıyor.
- 29.7.2018 15:08
- Güncelleme: 29.7.2018 15:35
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
Beşiktaş'ta Ospina tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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