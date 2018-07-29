Beşiktaş Kagawayı bitiriyor! - Galeri - Fotomaç
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    GALERİ

    Beşiktaş Kagawa'yı bitiriyor!

    10 numara pozisyonu için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Kagawa'yı bitiriyor.
    29 Temmuz 2018 Pazar, 10:25:01 Güncelleme: 10:26:50
    Beşiktaş Kagawa'yı bitiriyor!
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    Beşiktaş Kagawayı bitiriyor!

    Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında bir süredir devam eden Shinji Kagawa pazarlıklarında artık son dönemece girildiği öğrenildi.

    Beşiktaş Kagawa'yı bitiriyor!
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    Beşiktaş Kagawayı bitiriyor!

    10 numara arayışı doğrultusunda ilk hedef olarak Japon yıldıza yönelen Kartal, Alman kulübüyle bir süredir bonservis pazarlığı yürütüyordu.

    Beşiktaş Kagawa'yı bitiriyor!
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    Beşiktaş Kagawayı bitiriyor!

    Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan 29 yaşındaki yıldız için 10 milyon euro bonservis isteyen Dortmund, Siyah-Beyazlılar'ın "5 milyon euro son teklif" yanıtını düşünmek için süre istedi.

    Beşiktaş Kagawa'yı bitiriyor!
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    Beşiktaş Kagawayı bitiriyor!

    Borussia Dortmund, Kagawa'yı 2010 yılında Japonya 2. Ligi'nde bedavaya alıp 2 sezon sonra M. United'a 16 milyon euroya satmıştı. İngiltere'de başarılı olamayan Kagawa, 2014 yazında ise eski kulübüne 8 milyon euroya geri dönmüştü.

    Beşiktaş Kagawa'yı bitiriyor!
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    Beşiktaş Kagawayı bitiriyor!

    Kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenilen yıldız futbolcunun ayrılmak istediğini Borussia Dortmund yönetimine ilettiği aktarıldı.

    Beşiktaş Kagawa'yı bitiriyor!
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    Beşiktaş Kagawayı bitiriyor!

    Geçen sezon 27 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 5 asistle oynamıştı. (Güneş)

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