Beşiktaş Kagawayı bitiriyor!

10 numara pozisyonu için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Kagawa'yı bitiriyor.
29 Temmuz 2018 Pazar, 10:25:01
Güncelleme: 10:26:50
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Beşiktaş Kagawa'yı bitiriyor!
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Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında bir süredir devam eden Shinji Kagawa pazarlıklarında artık son dönemece girildiği öğrenildi.
Beşiktaş Kagawa'yı bitiriyor!
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10 numara arayışı doğrultusunda ilk hedef olarak Japon yıldıza yönelen Kartal, Alman kulübüyle bir süredir bonservis pazarlığı yürütüyordu.
Beşiktaş Kagawa'yı bitiriyor!
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Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan 29 yaşındaki yıldız için 10 milyon euro bonservis isteyen Dortmund, Siyah-Beyazlılar'ın "5 milyon euro son teklif" yanıtını düşünmek için süre istedi.
Beşiktaş Kagawa'yı bitiriyor!
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Borussia Dortmund, Kagawa'yı 2010 yılında Japonya 2. Ligi'nde bedavaya alıp 2 sezon sonra M. United'a 16 milyon euroya satmıştı. İngiltere'de başarılı olamayan Kagawa, 2014 yazında ise eski kulübüne 8 milyon euroya geri dönmüştü.
Beşiktaş Kagawa'yı bitiriyor!
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Kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenilen yıldız futbolcunun ayrılmak istediğini Borussia Dortmund yönetimine ilettiği aktarıldı.
Beşiktaş Kagawa'yı bitiriyor!
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Geçen sezon 27 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 5 asistle oynamıştı. (Güneş)