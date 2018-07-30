Beşiktaş salonda çalıştı
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    salonda çalıştı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> salonda çalıştı

    B36 Torshavn ile UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

    Ümraniye 'nde yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasının yapıldığı antrenman, takım halinde salonda yapılan ısınma ve streching çalışmalarıyla başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı program değişmeli olarak uygulandı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.
    1. 30.7.2018 16:13
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