Beşiktaş toplu imza töreni düzenleyecek
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    toplu imza töreni düzenleyecek

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> toplu imza töreni düzenleyecek

    Yeni sezon öncesinde kadrosuna , , ve 'ı katan , bu 4 futbolcu için çarşamba günü 'ta imza töreni düzenleyecek.

    Yeni sezon öcnesinde 4 transfer yapan , bu isimleri basınla bir araya getiriyor. , , ve 'a 'ta çarşamba günü imza töreni düzenleyecek olan 'ta Başkan da imza töreninde hazır bulunacak. Saat 15.00'te yapılacak olan imza töreninde futbolcular ve Başkan soruları yanıtlayacak.
    1. 30.7.2018 14:44
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