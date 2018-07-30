Beşiktaş-B36 Torshavn maçına Portekizli hakem – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    - maçına hakem

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>-<a href="/index/b36-torshavn?id=8bdb642b-35e3-4c35-9b1b-13de8a3701c0" class="" rel="tag">B36 Torshavn</a> maçına <a href="/index/portekizli?id=a37d3b71-2bad-4610-b8c1-324ac077977c" class="" rel="tag">Portekizli</a> hakem

    Siyah-beyazlı ekibin 2 günü 'ndan ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek

    'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 günü temsilcisi ekibiyle evinde yapacağı karşılaşmayı, hakem yönetecek.

    'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Xistra düdük çalacak. 'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştirecek.

    Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

    Beşiktaş-B36 Torshavn maçı bilet fiyatları

    Kulübü, temsilcisi ile 2 günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının biletlerini satışa sundu.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, B36 Torshavn ile oynanacak müsabakayı Vodafone Park'ta izlemek isteyen taraftarların biletlerini, "www.passo.com.tr" internet sitesi, Vodafone Park bilet satış gişesi, N'Kolay satış noktaları, Passo akıllı telefon uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezi üzerinden alabilecekleri belirtildi.

    Müsabaka için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

    1. kategori: 245 lira

    2. kategori: 225 lira

    3. kategori: 205 lira

    4. kategori: 195 lira

    5. kategori: 165 lira

    6. kategori: 150 lira

    7. kategori: 100 lira

    8. kategori: 90 lira

    VIP ve 1903 A-E bloklar: 680 lira

    1903 B-D bloklar: 750 lira

    1903 C blok: 800 lira

    1. 30.7.2018 18:31
    2. Güncelleme: 30.7.2018 19:28
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