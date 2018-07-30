Beşiktaş-B36 Torshavn maçına Portekizli hakem
Siyah-beyazlı ekibin 2 Ağustos Perşembe günü Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile oynayacağı karşılaşmayı Carlos Xistra yönetecek
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ekibiyle evinde yapacağı karşılaşmayı, Portekizli hakem Carlos Xistra yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Xistra düdük çalacak. Carlos Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştirecek.
Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
Beşiktaş-B36 Torshavn maçı bilet fiyatları
Beşiktaş Kulübü, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile 2 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının biletlerini satışa sundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, B36 Torshavn ile oynanacak müsabakayı Vodafone Park'ta izlemek isteyen taraftarların biletlerini, "www.passo.com.tr" internet sitesi, Vodafone Park bilet satış gişesi, N'Kolay satış noktaları, Passo akıllı telefon uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezi üzerinden alabilecekleri belirtildi.
Müsabaka için belirlenen bilet fiyatları şöyle:
1. kategori: 245 lira
2. kategori: 225 lira
3. kategori: 205 lira
4. kategori: 195 lira
5. kategori: 165 lira
6. kategori: 150 lira
7. kategori: 100 lira
8. kategori: 90 lira
VIP ve 1903 A-E bloklar: 680 lira
1903 B-D bloklar: 750 lira
1903 C blok: 800 lira
- 30.7.2018 18:31
- Güncelleme: 30.7.2018 19:28
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Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Beşiktaş-B36 Torshavn maçına Portekizli hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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