Taslisca'yı ne kadar övsem az – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Taslisca'yı ne kadar övsem az

    Taslisca'yı ne kadar övsem az
    ekibi Teknik Direktörü Cannavaro, 'nın 3 gol ve 1 asistle oynadığı 4-0 kazandıkları maçın ardından Brezilyalı yıldıza övgüler yağdırdı. , "Talisca, takımımız için çok büyük bir gelişim oldu. İlk maçında hat-trick yaptı. Onu ne kadar övsem azdır. Hücum ile savunma arasındaki iletişimi sağladı" dedi.
    1. 20.7.2018
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