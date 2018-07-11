Beşiktaş'ta Guti ve İlhan Mansız göreve başladı
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcıları Guti Hernandez ve İlhan Mansız'ın göreve başladığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcıları Guti Hernandez ve İlhan Mansız'ın göreve başladığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin bölgesinde yurt dışı kamp çalışmalarına başlayan, daha sonra iki günlük iznin ardından bugün Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesinde yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları resmen göreve başladı.
Siyah beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Guti Hernandez ve İlhan Mansız'ın birlikte olduğu iki fotoğraf paylaşılırken, "Yeni başarılar, yeni zaferler, yeni kupalar için, Beşiktaş'a yeniden hoş geldiniz" notu düşüldü.
Beşiktaş, Avusturya'daki kamp çalışmalarını 20 Temmuz'a kadar sürdürecek.
- 11.7.2018 19:52
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Beşiktaş'ta Guti ve İlhan Mansız göreve başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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