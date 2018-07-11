Beşiktaş'ta Guti ve İlhan Mansız göreve başladı – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    'ta Guti ve göreve başladı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta Guti ve <a href="/index/ilhan-mansiz?id=d3f295de-9961-43e5-afb2-476b1c397024" class="" rel="tag">İlhan Mansız</a> göreve başladı

    Kulübü, 'in yeni yardımcıları ve 'ın göreve başladığını hesabı üzerinden açıkladı.

    Kulübü, 'in yeni yardımcıları ve 'ın göreve başladığını hesabı üzerinden açıkladı.

    30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin bölgesinde kamp çalışmalarına başlayan, daha sonra iki günlük iznin ardından bugün 'nın Ehrenhausen bölgesinde kamp çalışmalarını sürdüren 'ta 'in yardımcıları resmen göreve başladı.

    Siyah beyazlı kulübün resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ve 'ın birlikte olduğu iki fotoğraf paylaşılırken, "Yeni başarılar, yeni zaferler, yeni kupalar için, 'a yeniden hoş geldiniz" notu düşüldü.
    , 'daki kamp çalışmalarını 20 Temmuz'a kadar sürdürecek.

    1. 11.7.2018 19:52
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