Monchi'den Süper Lig'in yıldızı için resmi görüşme! – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'den 'in yıldızı için resmi görüşme!

    Monchi'den Süper Lig'in yıldızı için resmi görüşme!

    İtalya'ya giden Beşiktaş'ın Futbol Takımı İdari Direktörü Semih Usta, Roma kulübü ile görüşmelerde bulundu.

    1. 21.5.2018 18:56
    2. Güncelleme: 22.5.2018 07:12
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