Yemen Ekşioğlu için saygı duruşu – Fotomaç – 28 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Ekşioğlu için saygı duruşu

    Yemen Ekşioğlu için saygı duruşu
    Çarşamba günü hayatını kaybeden () ile Beşiktaş Kulübünün eski yöneticisi Ekşioğlu, dün defnedildi. Ekşioğlu'nun cenaze törenine futbol dünyasından bir çok isim katıldı. TFF de dün yaptığı açıklamada, profesyonel ve amatör liglerde bugün, yarın ve 30 Nisan'da oynanacak tüm maçlarda Yemen Ekşioğlu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.
    1. 28.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yemen Ekşioğlu için saygı duruşu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN