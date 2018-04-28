Beşiktaşlı Dusko Tosic,: "Stresimiz yok Galatasaray’ı yeneriz" – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Beşiktaşlı ,: "Stresimiz yok Galatasaray’ı yeneriz"

    Beşiktaşlı Dusko Tosic,: "Stresimiz yok Galatasaray’ı yeneriz"
    'ın Sırp yıldızı , yarın deplasmanda oynanacak derbi öncesinde, bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen Baki Mercimek'le beraber, eski yönetici ve yazarımız 'ı ziyaret etti. Bu ziyarette Dusko Tosic'in, Vardar'a "Sinan abi yapmana gerek yok. G.Saray'ı yeneceğiz" sözünü verdiği belirtildi.
    1. 28.4.2018
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