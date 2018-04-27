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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Galatasaray-Beşiktaş derbisini uzman yorumcular değerlendirdi

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    Galatasaray-Beşiktaş derbisini uzman yorumcular değerlendirdi

    SERKAN KORKMAZ- BU MAÇ ORTADA

    Maçın iki favorisi var (!) Kağıt üstünde muazzam kadrosuyla Beşiktaş, istatistiklere göre ise evinde kaybetmeyen Galatasaray favori. Maçın kaderini Rodrigues-Gomis ikilisi ve Quaresma-Talisca-Babel üçlüsü tayin eder. Kalecilerin performansı çok belirleyici olacak. Her iki takımın da sahaya hangi orta alan oyuncuları ile çıkacağı belirsiz. Maçın yıldızı iki kaleciden ya da iki teknik adamdan birisi olacak.

    Özellikle teknik direktör Fatih Terim'den, Başakşehir maçındaki gibi sürpriz hamleler bekliyorum. Maçın hakemi Fırat Aydınus'a gelince; G.Saray- Beşiktaş derbisi için en uygun isim diyebilirim. Çünkü bu sezonun en formda isimlerinden biri Firat Aydınus. Aydınus bu tip kritik derbi maçlarındaki stresi yönetebilecek ender isimlerden biri.
    Galatasaray-Beşiktaş derbisini uzman yorumcular değerlendirdi

    ZEKİ UZUNDURUKAN- G.SARAY AĞIR BASIYOR

    derbi ötesi bir karşılaşma... Sezonun maçı... Galatasaray kazanırsa akıllarda 'Şampi...' başlıkları atılacak. Beşiktaş galip gelirse şampiyonluk umutları daha da artacak. Beşiktaş'ın en büyük artısı yaratıcılıkta sınır tanımayan hücum hattı. Özellikle de Talisca, Quaresma ve Babel üçlüsü. Galatasaray'ın artılarına gelince; taraftarı 12. adam kimliğine bürünecek. Muslera çok formda. Gomis, Belhanda, Feghouli ve Rodriguez sarı-kırmızılıların en büyük silahları olacak.

    Teknik adamlara gelince; Şenol Güneş bu sezon çok yıprandı, gerildi, çok fazla maça çıktı. Fatih Terim ise hem daha sakin, hem de kafa olarak daha rahat. Psikolojik savaş konusunda Fatih hoca daha önde görünüyor. Takımlarını motive etme konusunda da Fatih Terim daha usta. Ama Şenol Güneş de son iki sezonun'şampiyon' apoletli teknik adamı. İki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağı maçta Galatasaray ağır basıyor. Hakeme gelirsek, Fırat Aydınus, 'derbilerin hakemi' durumuna geldi. Ustalık dönemini yaşıyor. Derbide ne kadar iyi yönetim gösterirse göstersin; en çok eleştirilen futbol figürlerinin başında gelecek maçtan sonra...
    Galatasaray-Beşiktaş derbisini uzman yorumcular değerlendirdi

    SİNAN VARDAR- YÜZDE 51 KARTAL

    galatasaray-Beşiktaş derbisi, Güneş ile Terim arasında geçecek satranç maçı olacak. Usta iki teknik adamın; ilk 11'leri ve yapacakları hamleleri derbiye damga vuracak. Ev sahibi olmanın avantajı G.Saray'da. Bu sezon özellikle kendi sahasında çok iştahlı oynasa da Beşiktaş'ın son 3 sezonda bu tür atmosferlerden birçok zaferleri var. Beşiktaş kalite ve kadro zenginliği bakımından G.Saray'dan daha yukarıda. Son iki sezonda da Beşiktaş; Türk Telekom Stadı'nda aldığı derbi zaferlerinin ardından şampiyonluk yolunu açtı. Bu gelenek bu yıl da sürecek gibi. Ancak bu derbi çok farklı, çünkü Beşiktaş, olaylı F.Bahçe derbisinin etkisinden kurtulamadı.

    F.Bahçe maçının hâlâ konuşuluyor olması Beşiktaş'ı G.Saray derbisi heyecanından uzaklaştırdı. Beşiktaş'ta Quaresma ve Babel'in, G.Saray'da ise Maicon ve Gomis'in kilit oyuncular olacağını düşünüyorum. Derbi maçlarda sonucu kestirmek çok güç ama; Beşiktaş yüzde 51 galibiyete daha yakın. Umarım fair-play çerçevesinde gerginliğin, olayların olmadığı, bir maç olur.
    Galatasaray-Beşiktaş derbisini uzman yorumcular değerlendirdi

    TURGAY DEMİR- BEŞİKTAŞ KAZANIR

    beşiktaş şampiyonluk heyecanına kapıldığı zaman durdurmak hiç kolay değil. Galatasaray kendi seyircisi önünde gergin olacaktır. Başakşehir maçını Donk ile oynayıp kazandılar. O maçın Galatasaray'ı yanıltacağını düşünüyorum. Sarı-kırmızılılar aynı şekilde oynarsa Beşiktaş çok pozisyon bulur ve gol de atar.

    En önemli nokta Medel ve Atiba'nın orta sahada koyacağı üstünlüktür. Bu ikili hem kendi defansına destek veriyor hem de rakip savunmadan dönen topları alarak baskı kuruyor. Bu şartlarda Beşiktaş'ın kaliteli kadrosu mutlaka maçı kazanmanın bir yolunu buluyor. Bu önemli derbide de yine bulacaklardır. Quaresma ve Babel'in kanat bindirmeleri çok önemli ama bana göre maçın adamı Talisca olacaktır.
    Galatasaray-Beşiktaş derbisini uzman yorumcular değerlendirdi

    ERTEM ŞENER- DERBİ 2-2 BİTER

    Tam beraberlik kokan bir maç. Galatasaray iyi oynamıyor. Beşiktaş kendisine karşı iyi oynayan takımlar karşısında daha başarılı oluyor. Bu sebeple zaten Beşiktaş'ın maçlarını keyifle izliyoruz. Galatasaray eğer sert oynarsa Beşiktaş'ı bozar. Yumuşak oynarsa kaybeder. Çünkü Beşiktaş sert takım. Darbeli takım. Gollü, kartlı ve hakemin kimselere "yine" yaralamayacağı bir karşılaşma olacak gibi geliyor bana.

    İçimden bir ses 2-2 diyor. Beşiktaş'ta Quaresma kilit isim olurken Galatasaray'da da kaleci Muslera'nın performansı maçın gidişatını etkileyen iki futbolcu olacak gibi görünüyor. Maçın hakemi Fırat Aydınus sezonun en formda hakemi. Bu maçın yükünü bu kaos ortamında taşıyabilecek en doğru isim. Eyyamı sevmeyen, sadece kitabın kurallarına uymayan inisiyatifler almayı kendisine görev bilen, cesur bir hakem, G.Saray için de Beşiktaş için de büyük şans !
    Galatasaray-Beşiktaş derbisini uzman yorumcular değerlendirdi

    LEVENT TÜZEMEN- G.SARAY BİR ADIM

    G.Saray, Beşiktaş'ı derbide yendiğinde 'şampi' olur ve kalan maçlar için ciddi bir özgüven ve moral-motivasyon kazanır. Derbide kimin kazanacağına iki teknik adamın stratejileri ve oyun anlayışları damga vuracaktır. Türkiye'nin en derin kulübesi olan ve kaliteli ayaklara sahip takımı Beşiktaş. Ancak Şenol Güneş ve öğrencilerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki oyun formatında olmadıklarını söyleyebilirim. Galatasaray, altını bir kez daha çiziyorum, Tudor döneminde unuttuğu büyük maç kazanma alışkanlığını Fatih Terim ile yeniden elde etti.

    G.Saray taraftarı şampiyonluğu coşkulu biçimde istiyor, özellikle büyük maçlara davranış biçimi olarak mükemmel hazırlanıyor ve futbolcularına etkili bir itici güç oluyor. Deplasmanda etkisiz grafik çizen Belhanda, Feghouli, Gomis, Rodrigues gibi oyuncular Türk Telekom'da seyircinin de sevgisi ve desteğiyle etkili oynuyor. Galatasaray'ın derbiyi kazanma konusunda Beşiktaş'a göre bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
    Galatasaray-Beşiktaş derbisini uzman yorumcular değerlendirdi

    ALP PEHLİVAN- BERABERE BİTMEZ

    Genelde maçlar üç ihtimalli derler ama bence iki ihtimal var. Bu maçın berabere bitme ihtimali çok zayıf. İki takımdan birinin kazanıp kalan haftalarda şampiyonluk yolunda avantaj yakalamak isteyeceğini düşünüyorum. Tabii ki iki takımın da birbirlerine göre eksik veya üstün yönleri var. G.Saray'ın en önemli silahı tabii ki evinde oynamanın verdiği avantaj ve kendilerini hiçbir zaman yanlız bırakmayan taraftarlarıdır.

    Beşiktaş kupada yaşadığı sıkıntıları ile bu maça çıkacak. Beşiktaş'ın olmazsa olmazı bu maçı kazanmak. Çünkü kaybederse şampiyonluk yarışında büyük yara alacak ya da tamamen kopacak. Bu maçta Beşiktaş'ın en önemli silahı Quaresma ve Medel olacaktır. G.Saray'da ise seyircinin gözünde büyük değer kaybeden ve sezonu kurtarmak adına çok iyi oynayacağını düşündüğüm Belhanda yıldızlaşacaktır.

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