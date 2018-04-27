Galatasaray-Beşiktaş derbisini uzman yorumcular değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ- BU MAÇ ORTADA

Maçın iki favorisi var (!) Kağıt üstünde muazzam kadrosuyla Beşiktaş, istatistiklere göre ise evinde kaybetmeyen Galatasaray favori. Maçın kaderini Rodrigues-Gomis ikilisi ve Quaresma-Talisca-Babel üçlüsü tayin eder. Kalecilerin performansı çok belirleyici olacak. Her iki takımın da sahaya hangi orta alan oyuncuları ile çıkacağı belirsiz. Maçın yıldızı iki kaleciden ya da iki teknik adamdan birisi olacak.

Özellikle teknik direktör Fatih Terim'den, Başakşehir maçındaki gibi sürpriz hamleler bekliyorum. Maçın hakemi Fırat Aydınus'a gelince; G.Saray- Beşiktaş derbisi için en uygun isim diyebilirim. Çünkü bu sezonun en formda isimlerinden biri Firat Aydınus. Aydınus bu tip kritik derbi maçlarındaki stresi yönetebilecek ender isimlerden biri.