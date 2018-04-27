Galatasaray-Beşiktaş derbisini uzman yorumcular değerlendirdi
Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak 'ligin düğüm maçı' niteliğindeki Beşiktaş- Galatasaray derbisini A Spor yorumcuları ve Fotomaç'ın usta yazarları masaya yatırdı. İki takımın artılarını, eksilerini değerlendiren, adeta muhteşem derbinin röntgenini çeken futbol otoriteleri, "Kaybeden şampiyonluk yarışına havlu atacak.
Kazanan takım ise rakiplerinden bir adım öne geçecek" görüşünde birleşti. Sahasında bu sezon rakiplerine geçit vermeyen ve adeta 'aslan' kesilen Galatasaray'ı favori gören üç usta yorumcuya karşı, üç otorite kupadaki olaylı F.Bahçe maçının tartışmaları arasında derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ın galibiyete yakın olduğu yönünde değerlendirme yaptı.
SERKAN KORKMAZ- BU MAÇ ORTADA
Maçın iki favorisi var (!) Kağıt üstünde muazzam kadrosuyla Beşiktaş, istatistiklere göre ise evinde kaybetmeyen Galatasaray favori. Maçın kaderini Rodrigues-Gomis ikilisi ve Quaresma-Talisca-Babel üçlüsü tayin eder. Kalecilerin performansı çok belirleyici olacak. Her iki takımın da sahaya hangi orta alan oyuncuları ile çıkacağı belirsiz. Maçın yıldızı iki kaleciden ya da iki teknik adamdan birisi olacak.
Özellikle teknik direktör Fatih Terim'den, Başakşehir maçındaki gibi sürpriz hamleler bekliyorum. Maçın hakemi Fırat Aydınus'a gelince; G.Saray- Beşiktaş derbisi için en uygun isim diyebilirim. Çünkü bu sezonun en formda isimlerinden biri Firat Aydınus. Aydınus bu tip kritik derbi maçlarındaki stresi yönetebilecek ender isimlerden biri.
ZEKİ UZUNDURUKAN- G.SARAY AĞIR BASIYOR
derbi ötesi bir karşılaşma... Sezonun maçı... Galatasaray kazanırsa akıllarda 'Şampi...' başlıkları atılacak. Beşiktaş galip gelirse şampiyonluk umutları daha da artacak. Beşiktaş'ın en büyük artısı yaratıcılıkta sınır tanımayan hücum hattı. Özellikle de Talisca, Quaresma ve Babel üçlüsü. Galatasaray'ın artılarına gelince; taraftarı 12. adam kimliğine bürünecek. Muslera çok formda. Gomis, Belhanda, Feghouli ve Rodriguez sarı-kırmızılıların en büyük silahları olacak.
Teknik adamlara gelince; Şenol Güneş bu sezon çok yıprandı, gerildi, çok fazla maça çıktı. Fatih Terim ise hem daha sakin, hem de kafa olarak daha rahat. Psikolojik savaş konusunda Fatih hoca daha önde görünüyor. Takımlarını motive etme konusunda da Fatih Terim daha usta. Ama Şenol Güneş de son iki sezonun'şampiyon' apoletli teknik adamı. İki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağı maçta Galatasaray ağır basıyor. Hakeme gelirsek, Fırat Aydınus, 'derbilerin hakemi' durumuna geldi. Ustalık dönemini yaşıyor. Derbide ne kadar iyi yönetim gösterirse göstersin; en çok eleştirilen futbol figürlerinin başında gelecek maçtan sonra...
SİNAN VARDAR- YÜZDE 51 KARTAL
galatasaray-Beşiktaş derbisi, Güneş ile Terim arasında geçecek satranç maçı olacak. Usta iki teknik adamın; ilk 11'leri ve yapacakları hamleleri derbiye damga vuracak. Ev sahibi olmanın avantajı G.Saray'da. Bu sezon özellikle kendi sahasında çok iştahlı oynasa da Beşiktaş'ın son 3 sezonda bu tür atmosferlerden birçok zaferleri var. Beşiktaş kalite ve kadro zenginliği bakımından G.Saray'dan daha yukarıda. Son iki sezonda da Beşiktaş; Türk Telekom Stadı'nda aldığı derbi zaferlerinin ardından şampiyonluk yolunu açtı. Bu gelenek bu yıl da sürecek gibi. Ancak bu derbi çok farklı, çünkü Beşiktaş, olaylı F.Bahçe derbisinin etkisinden kurtulamadı.
F.Bahçe maçının hâlâ konuşuluyor olması Beşiktaş'ı G.Saray derbisi heyecanından uzaklaştırdı. Beşiktaş'ta Quaresma ve Babel'in, G.Saray'da ise Maicon ve Gomis'in kilit oyuncular olacağını düşünüyorum. Derbi maçlarda sonucu kestirmek çok güç ama; Beşiktaş yüzde 51 galibiyete daha yakın. Umarım fair-play çerçevesinde gerginliğin, olayların olmadığı, bir maç olur.
TURGAY DEMİR- BEŞİKTAŞ KAZANIR
beşiktaş şampiyonluk heyecanına kapıldığı zaman durdurmak hiç kolay değil. Galatasaray kendi seyircisi önünde gergin olacaktır. Başakşehir maçını Donk ile oynayıp kazandılar. O maçın Galatasaray'ı yanıltacağını düşünüyorum. Sarı-kırmızılılar aynı şekilde oynarsa Beşiktaş çok pozisyon bulur ve gol de atar.
En önemli nokta Medel ve Atiba'nın orta sahada koyacağı üstünlüktür. Bu ikili hem kendi defansına destek veriyor hem de rakip savunmadan dönen topları alarak baskı kuruyor. Bu şartlarda Beşiktaş'ın kaliteli kadrosu mutlaka maçı kazanmanın bir yolunu buluyor. Bu önemli derbide de yine bulacaklardır. Quaresma ve Babel'in kanat bindirmeleri çok önemli ama bana göre maçın adamı Talisca olacaktır.
ERTEM ŞENER- DERBİ 2-2 BİTER
Tam beraberlik kokan bir maç. Galatasaray iyi oynamıyor. Beşiktaş kendisine karşı iyi oynayan takımlar karşısında daha başarılı oluyor. Bu sebeple zaten Beşiktaş'ın maçlarını keyifle izliyoruz. Galatasaray eğer sert oynarsa Beşiktaş'ı bozar. Yumuşak oynarsa kaybeder. Çünkü Beşiktaş sert takım. Darbeli takım. Gollü, kartlı ve hakemin kimselere "yine" yaralamayacağı bir karşılaşma olacak gibi geliyor bana.
İçimden bir ses 2-2 diyor. Beşiktaş'ta Quaresma kilit isim olurken Galatasaray'da da kaleci Muslera'nın performansı maçın gidişatını etkileyen iki futbolcu olacak gibi görünüyor. Maçın hakemi Fırat Aydınus sezonun en formda hakemi. Bu maçın yükünü bu kaos ortamında taşıyabilecek en doğru isim. Eyyamı sevmeyen, sadece kitabın kurallarına uymayan inisiyatifler almayı kendisine görev bilen, cesur bir hakem, G.Saray için de Beşiktaş için de büyük şans !
MERT AYDIN- BERABERLİK DERBİSİ
Sezonun kaderini belki de 4 takım için belirleyecek bir maç olacak bu derbi. Galatasaray kazanırsa arkasına bir daha bakmaz. Şampiyonluk yarışında büyük bir avantajı yakalamış olur. Beşiktaş için rakibini arkada bırakma fırsatı. Ancak kupa geriliminin takımın ve özellikle Şenol hoca üzerinde nasıl etki yapacağı merak konuşu. Bu derbinin kilit adamları bence Galatasaray orta sahası (Selçuk ve/veya Donk) ile Talisca olur. Maç tahminim beraberlik ağırlıklı, bu maç berabere biter gibi.
GÜVENÇ KURTAR- ÇOK ZOR BİR SINAV
Çok önemli, bir o derece de çok zor bir derbi olacak. Çünkü kazanan şampiyonluk yarışında moral bulup söz sahibi olacak. Beşiktaş kupada yaşadığı olumsuzluklardan sıyrılabilirse sahada yıldızlaşacak ismi Quaresma ile etkili olacaktır. Galatasaray kendi evinde oynadığı için bir adım önde de olsa büyük maçlarda büyük oynayan Beşiktaş faktörü ile bu maçın ortada olduğunu düşünüyorum. Galatasaray 'da son zamanlardaki formunu ortaya koyarsa Muslera sahada yıldızlaşır.
GÜRCAN BİLGİÇ- BENCE BEŞİKTAŞ
Kazanmaya yakın olan takım Beşiktaş. Kendi sahasında, hücum oynamakta ısrar etmesi halinde Beşiktaş bu tempoyu kendi lehine çevirmeyi başaran bir takım. Elbette iki takımın da orta sahaları ve özellikle de sarı-kırmızılı takımda kaleci Muslera'nın performansı bu derbiyi önemli derecede etkileyecek. Beşiktaş'ta Querasma kendine bu maçı özel olarak alacaktır. Yani Beşiktaş'ta Quaresma, Galatasaray'da ise kaleci Muslera bu önemli derbinin iki kilit ismi olacaktır.
AHMET AKCAN- GALATASARAY ÖNDE
Bu sezonun düğüm maçı. Bu maçı kazanan büyük bir avantaj yakalayacak. Bu derbinin başlama saatine kadar maçın stratejilerini etkileyecek çok gelişme yaşanacak. Bunlardan biri Başakşehir'in iki saat önce maçı olması. Bu maçın sonucuna göre iki takımın teknik adamları oyun düzenini gözden geçirecektir. Belki de G.Saray için beraberlik bile çok büyük bir avantaj haline gelebilir. G.Saray iç saha performansıyla kazanmak zorunda olduğu bu maçta bir adım önde görülüyor.
LEVENT TÜZEMEN- G.SARAY BİR ADIM
G.Saray, Beşiktaş'ı derbide yendiğinde 'şampi' olur ve kalan maçlar için ciddi bir özgüven ve moral-motivasyon kazanır. Derbide kimin kazanacağına iki teknik adamın stratejileri ve oyun anlayışları damga vuracaktır. Türkiye'nin en derin kulübesi olan ve kaliteli ayaklara sahip takımı Beşiktaş. Ancak Şenol Güneş ve öğrencilerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki oyun formatında olmadıklarını söyleyebilirim. Galatasaray, altını bir kez daha çiziyorum, Tudor döneminde unuttuğu büyük maç kazanma alışkanlığını Fatih Terim ile yeniden elde etti.
G.Saray taraftarı şampiyonluğu coşkulu biçimde istiyor, özellikle büyük maçlara davranış biçimi olarak mükemmel hazırlanıyor ve futbolcularına etkili bir itici güç oluyor. Deplasmanda etkisiz grafik çizen Belhanda, Feghouli, Gomis, Rodrigues gibi oyuncular Türk Telekom'da seyircinin de sevgisi ve desteğiyle etkili oynuyor. Galatasaray'ın derbiyi kazanma konusunda Beşiktaş'a göre bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
ALP PEHLİVAN- BERABERE BİTMEZ
Genelde maçlar üç ihtimalli derler ama bence iki ihtimal var. Bu maçın berabere bitme ihtimali çok zayıf. İki takımdan birinin kazanıp kalan haftalarda şampiyonluk yolunda avantaj yakalamak isteyeceğini düşünüyorum. Tabii ki iki takımın da birbirlerine göre eksik veya üstün yönleri var. G.Saray'ın en önemli silahı tabii ki evinde oynamanın verdiği avantaj ve kendilerini hiçbir zaman yanlız bırakmayan taraftarlarıdır.
Beşiktaş kupada yaşadığı sıkıntıları ile bu maça çıkacak. Beşiktaş'ın olmazsa olmazı bu maçı kazanmak. Çünkü kaybederse şampiyonluk yarışında büyük yara alacak ya da tamamen kopacak. Bu maçta Beşiktaş'ın en önemli silahı Quaresma ve Medel olacaktır. G.Saray'da ise seyircinin gözünde büyük değer kaybeden ve sezonu kurtarmak adına çok iyi oynayacağını düşündüğüm Belhanda yıldızlaşacaktır.
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