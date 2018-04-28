Dinamo Kiev'den Denys Boyko’ya 1.2 milyon Euro! – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'den Denys Boyko’ya 1.2 milyon Euro!

    Dinamo Kiev'den Denys Boyko’ya 1.2 milyon Euro!
    ile yapılan sözleşmesinde 3 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan Boyko için ilk hamle geldi. ekibi 'a, Boyko'nun bonservisi için 1.2 milyon euro teklif etti. Dinamo Kiev Başkanı Surkis de teklifi "Boyko'nun bizimle kalmak isteyeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'la ortak bir dil bulmalıyız" diyerek doğruladı.

    1. 28.4.2018
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