Beşiktaş'a geldiği günden beri oynadığı futbol ve attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken Anderson Talisca ile Monaco'dan sonra İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers kulübünün ciddi olarak ilgilendiği iddia edildi.

Championship'te 6 puan farkla lider olan ve önümüzdeki sezon Premier Lig'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Wolverhampton'ın hedefine ulaşması halinde Brezilyalı oyuncu için kesenin ağzını açacağı öne sürüldü.

Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in birçok oyuncusunu kadrosunda bulunduran İngiliz ekibi, şampiyon olunması halinde, Premier Lig'de kalıcı olabilmek için transfere önemli bir bütçe ayıracak ve Beşiktaş'ın Talisca ile ilgili son kararını bekleyecek.

Siyah-beyazlıların 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu 31 mayıs tarihine kadar kullanmaması halinde Wolverhampton'ın, Talisca için 30 milyon euroya yakın bir bonservisi gözden çıkaracağı bildirildi. Talisca dışında başka yıldız isimleri de yeni sezon için takıma katmak isteyen İngiliz kulübünün, bu konuda Jorge Mendes ile her konuda el sıkıştığı öğrenildi.

Sezon bitmeden Talisca için Benfica Yönetimi ile masaya oturacak olan Beşiktaş ise ilk olarak 21 milyon Euro'luk teklifi aşağıya çekmeye çalışacak. Bunun yanı sıra Premier Lig'den teklif gelmesi halinde İngiltere'ye gitmeye sıcak bakan Talisca'nın takımda kalması için ikna edilmeye çalışılacak.