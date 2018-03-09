Talisca için 30 milyon euro – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    için 30 milyon euro

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> için 30 milyon euro

    Championship'te en yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan 'ın, 'e yüselmesi ve 'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Anderson için 'ya 30 milyon euroluk resmi teklif yapacağı öne sürüldü.

    'a geldiği günden beri oynadığı futbol ve attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken Anderson ile Monaco'dan sonra 'nin kulübünün ciddi olarak ilgilendiği iddia edildi.

    Championship'te 6 puan farkla lider olan ve önümüzdeki sezon 'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Wolverhampton'ın hedefine ulaşması halinde Brezilyalı oyuncu için kesenin ağzını açacağı öne sürüldü.

    Dünyaca ünlü menajer 'in birçok oyuncusunu kadrosunda bulunduran İngiliz ekibi, şampiyon olunması halinde, 'de kalıcı olabilmek için transfere önemli bir bütçe ayıracak ve 'ın ile ilgili son kararını bekleyecek.

    Siyah-beyazlıların 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu 31 mayıs tarihine kadar kullanmaması halinde Wolverhampton'ın, Talisca için 30 milyon euroya yakın bir bonservisi gözden çıkaracağı bildirildi. Talisca dışında başka yıldız isimleri de yeni sezon için takıma katmak isteyen İngiliz kulübünün, bu konuda ile her konuda el sıkıştığı öğrenildi.

    Sezon bitmeden Talisca için Yönetimi ile masaya oturacak olan Beşiktaş ise ilk olarak 21 milyon Euro'luk teklifi aşağıya çekmeye çalışacak. Bunun yanı sıra Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 'ye gitmeye sıcak bakan Talisca'nın takımda kalması için ikna edilmeye çalışılacak.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    için 30 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN