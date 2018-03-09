Beşiktaşlı Atınç yeniden ameliyat olacak – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Beşiktaşlı Atınç yeniden ameliyat olacak

    Beşiktaşlı Atınç yeniden ameliyat olacak

    Beşiktaş Kulübü, sakatlığı süren 'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

    Atınç'ın yeniden ameliyat olacağının bildirildiği açıklama şöyle;
    "Sezon başı Ağustos ayında sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle 'da ameliyat olan oyuncumuz 'ın yapılan son kontrollerinde ameliyat olduğu dizindeki bağda oluşan gevşemeye bağlı boşluk şikayeti nedeniyle yeniden ameliyat olamasına karar verilmiştir. Yarın (Cumartesi) sabah Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek Atınç Nukan'a artroskopik ön çapraz bağ revizyonu uygulanacaktır."

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:21
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