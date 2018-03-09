Beşiktaşlı Atınç yeniden ameliyat olacak
Beşiktaş Kulübü, sakatlığı süren Atınç Nukan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Atınç'ın yeniden ameliyat olacağının bildirildiği açıklama şöyle;
"Sezon başı Ağustos ayında sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle Almanya'da ameliyat olan oyuncumuz Atınç Nukan'ın yapılan son kontrollerinde ameliyat olduğu dizindeki bağda oluşan gevşemeye bağlı boşluk şikayeti nedeniyle yeniden ameliyat olamasına karar verilmiştir. Yarın (Cumartesi) sabah Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek Atınç Nukan'a artroskopik ön çapraz bağ revizyonu uygulanacaktır."
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:21
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Savunma erteleme yok ceza var!
Toplam 8
Yorum
arsen l. Ne Canere ,ne Pepeye ne Taliscaya ne Quresmaya verdiğiniz cezalar Ne Van persieye,ne fernandoya vermediğiniz cezalar BJK yi engelleyemez.
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''Para için değil forma için oynadık!''
Toplam 3
Yorum
Gslı Neden gittin ki..Hayır city e united a gitsen anlayacağım..Gittiğin takım yerlerde..Umarım daha iyi yerlere gelirsinde bizede para gelir
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Savunma erteleme yok ceza var!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ KATILIYORUM GELDİĞİ GÜNDEN BERİ SÖYLÜYORUM LENSİN TEK EKSİĞİ MAÇ EKSİKLİĞİ OLMASIDIR...
Beşiktaşlı Atınç yeniden ameliyat olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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