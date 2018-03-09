Bayern maçının bilet fiyatları belli oldu – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Bayern maçının bilet fiyatları belli oldu

    Bayern maçının bilet fiyatları belli oldu

    , Şampiyonlar Ligi son 16. turu rövanş maçında 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Vodafone Park’ta Alman ekibi ile karşılaşacak. Zorlu maçın bilet fiyatları açıklandı.

    , Alman devi ile ilk maçta Allianz Arena'da karşılaşmış ve 10 kişi kaldığı mücadeleyi 5-0 kaybetmişti.

    İşte Beşiktaş - Bayern Münih maçının bilet fiyatları:

    Kategori 1 : 600TL
    Kategori 2 : 525TL
    Kategori 3 : 450TL
    Kategori 4 : 425TL
    Kategori 5 : 400TL
    Kategori 6 : 375TL
    Kategori 7 : 180TL
    Kategori 8 : 170TL

    VIP : 1.350TL
    1903 A-E : 1.350TL
    1903 B - D BLOK : 1400TL
    1903 C BLOK : 1.500TL

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:53
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