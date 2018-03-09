Bayern maçının bilet fiyatları belli oldu
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16. turu rövanş maçında 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Vodafone Park’ta Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu maçın bilet fiyatları açıklandı.
Kartal, Alman devi ile ilk maçta Allianz Arena'da karşılaşmış ve 10 kişi kaldığı mücadeleyi 5-0 kaybetmişti.
İşte Beşiktaş - Bayern Münih maçının bilet fiyatları:
Kategori 1 : 600TL
Kategori 2 : 525TL
Kategori 3 : 450TL
Kategori 4 : 425TL
Kategori 5 : 400TL
Kategori 6 : 375TL
Kategori 7 : 180TL
Kategori 8 : 170TL
VIP : 1.350TL
1903 A-E BLOK : 1.350TL
1903 B - D BLOK : 1400TL
1903 C BLOK : 1.500TL
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:53
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F.Bahçe'de prim sistemi değişiyor!
Toplam 4
Yorum
ALİ EKİNCİ FENERBAHCEDE BAKSAN DEĞİŞMESİ LAZIM GERİSİ PEŞİNDEN GELİR
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Devler Berke'nin peşinde
Toplam 2
Yorum
sdf sdf sezon başı fb almalıydı
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Galatasaray’ı bekleyen zorlu 6 hafta
Toplam 1
Yorum
canyavuz bu sefer allah ın izni ile en kötü ihtimalle 15 paun toplayacağız 6 maçta
Bayern maçının bilet fiyatları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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