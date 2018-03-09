Beşiktaş ile Gençlerbirliği 90. randevuda
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 90. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 50 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Beşiktaş'ın 142 golüne Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.
Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. Rakibini İstanbul'da 3-1, Ankara'da da 1-0 yenen Beşiktaş, turu geçen taraf oldu.
- Beşiktaş, son maçlarda kazanmakta zorlanıyor
Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 14 lig maçından 6'sını kazanabildi.
İki ekip arasındaki son 14 karşılaşmada Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.
- Gençlerbirliği, deplasmanda bir kez kazandı
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.
Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 44 lig maçının 29'unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.
Beşiktaş, iç sahada 79 gol attı, rakibinin 24 golüne engel olamadı.
Geçen sezon İstanbul'daki müsabakayı Beşiktaş 3-0 kazandı.
Öte yandan siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonunda cezası nedeniyle Bursa'da yapılan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ayrıca, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.
- En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.
Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:48
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4 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Toplam 1
Yorum
armiBJK Fabri,.Gg77,Vida,Tosic,Caner,Atiba,Tolgay,Lens,Talisca,Babel,Negredo. 2.yarı duruma göre Ozi,Love yada Larin hamlesi gelmeli.Haydi Larin
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File derbisinin galibi Fenerbahçe
Toplam 1
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ SAYIN AZİZ YILDIRIM BIRAK ŞU AMATÖR BRANŞLARLA ÖVÜNMEYİ FUTBOL TAKIMINI EN SON ARDA KARDEŞLER DOĞRADI SESİNİZ ÇIKMIYOR YA BIRAKIN GİDİN YA
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Buffon örneği
Toplam 13
Yorum
Adam efsane Adam italya'da efsane ve bugüne kadar da hiç kavgaları ile gündeme gelmedi. Normaldir.
Beşiktaş ile Gençlerbirliği 90. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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